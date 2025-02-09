夢幻光影來襲！「2025西螺藝術燈節」點亮新年新希望

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：西螺鎮公所FB
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每年春節，濁水溪兩岸的西螺總是以璀璨的燈光與熱鬧的氛圍迎接新年。今年的【2025西螺大橋蝴蝶公園藝術燈節】，以主題「蛇來蛇趣迺西螺」隆重登場，為遊客呈現一場結合藝術、文化與自然之美的絕佳燈光盛會。福興宮的燈籠海洋從廟內蔓延到巷弄與福興路，映照媽祖的大愛光輝，吸引海內外信眾一同共襄盛舉。


▲圖片來源：西螺鎮公所FB
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本次燈節以西螺大橋旁的蝴蝶公園為舞台，巧妙結合蝴蝶的意象與地貌，佈置出佔地1.3公頃的燈海景觀。夜晚的公園宛如化身為蝴蝶飛舞的天堂，燈光在橋影與河畔的映襯下流光溢彩，帶給人夢幻般的感受。不論是白天漫遊西螺老街，或是傍晚漫步蝴蝶公園，這場藝術燈節都能讓旅人陶醉其中，流連忘返。


▲圖片來源：西螺鎮公所FB
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今年燈會匯聚了濁水溪沿岸的學校與社區，由數千名學子親手彩繪近4000盞燈籠，總計超過3萬盞燈籠共同織成燦爛燈海。這些作品以多樣的色彩與創意傳遞了濁水溪畔豐富的文化內涵，同時也展現了新一代對於傳統的傳承與熱愛。


▲圖片來源：西螺鎮公所FB
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福興宮特設的大型「太平媽」主燈成為燈會的核心焦點，以莊嚴與溫暖的燈光象徵媽祖無私守護的精神。此外，今年新增的招財與進寶神童祖師立體氣球裝置，以活潑生動的形象為活動增添歡樂氛圍，吸引全家大小一同拍照打卡。


▲圖片來源：西螺鎮公所FB
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自六年前開辦以來，西螺迎春燈會已串連濁水溪兩岸的十餘個鄉鎮，成為最具代表性的文化活動之一。今年的燈節將再度點亮濁水溪畔，以絢麗的燈光與濃厚的文化底蘊，迎接數十萬遊客前來共襄盛舉。這個春節，就讓我們相約西螺，共度一場獨一無二的藝術燈節之旅！


▲圖片來源：西螺鎮公所FB
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【2025西螺大橋蝴蝶公園藝術燈節】

活動期間：2025/1/24-2025/3/2

點燈時間：每日18:00-23:00（主燈秀自晚間18:00-21:30，每30分鐘展演一次。

活動地點：雲林蝴蝶公園


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