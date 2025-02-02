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米可白回鹿港賣餅「遭客人白眼」 原因曝光嘆：怪怪人真多
米可白老家是在做糕餅，因此每年春節假期都會回彰化鹿港幫忙賣餅，今年同樣也不例外，一邊賣餅也一邊接受民眾合照的要求，不過因為她戴著口罩，會有人要求拉下口罩，而她則吐露無法做到的原因，沒想到卻惹怒一位阿姨。
米可白1日在Threads上發文透露，一位阿姨想要跟她合照，不過要求她把口罩拉下來，而她則表示「不好意思，我是做食品的，戴口罩比較衛生」阿姨不死心說「你口罩拉下來 ，沒人看到」，可現場明明一堆人，她也只能客氣的拒絕「阿姨不好意思，我真的不方便」，沒想到阿姨竟對她一個白眼，然後直接走人。
米可白也吐露已經被傳染到A流、B流、諾羅，所以戴口罩除了是保護自己，也是保護每一位接觸她的客人，如果把這些病菌傳染給上門的顧客或開工後的劇組人員，她會很內疚，最後也感嘆「怪怪的人⋯真多」。
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