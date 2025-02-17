早午餐控請收藏！台中北區「全日早午餐」推薦　「巴斯克乳酪蛋糕」一定要點

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強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

開幕在2024.12月的冬天，就如同強生一樣是十二月火燙燙的寶寶。愛吃早午餐的我們、又愛義大利麵、又愛巴斯克乳酪蛋糕，老闆怎麼會知道我們都愛這些，直接集中開成一家店？

Glimmer Cafe│室內環境

Glimmer Cafe是一人主廚，店內作為目前只有7個，相信很多地方都可以微調。小店一人主廚供餐，要耐心等候。

店內環境，一眼看去就是全部。

牆壁上掛的展示櫃子，復古又不失流行。Cabinets of curiosities，任何好奇的事情都在展示櫃內。

Glimmer Cafe│老闆的早午餐

老闆的早午餐

裡面有4oz的手打漢堡排、太陽蛋、焦糖洋蔥、法式芥末醬、酸種麵包、高達乳酪、費達乳酪等，旁邊還有小農耕種的生菜沙拉，以及老闆手工製作的果醬，很豐盛的一餐。

肉排就在太陽蛋的下面，肉排巧妙的和起司溶在一塊，吃起來微鹹。

手打漢堡排很juicy，微焦的洋蔥在上面，伴隨底下的時蔬一起享用，perfect。

酸種麵包翻過來還有塗抹法式芥末醬，很好吃不會太硬，麵包口感也不會咬不動。

小農耕種的時蔬給的超多，搭配老闆自己調製的果醬，以及吃的到一些芝麻葉伴隨橄欖油，清爽又不失飽足感。

Glimmer Cafe│伯爵紅茶蛋糕

伯爵紅茶蛋糕

中間內餡乳酪起司已經滿出來直接流向旁邊，端上來就有淡淡的伯爵香氣。如果有伯爵口味的蛋糕，強生都是二話不說直接點，喜歡伯爵淡雅的茶味，伴隨紅茶葉真的速配。在飯後直接來一份， 滿足一下甜點胃。

切下去就是一起化開，乳酪醬料不要浪費一起入口保證滿足。

Glimmer Cafe│菜單

菜單

相信Glimmer Cafe會深受許多饕客的喜愛，不管是喜歡義大利麵、早午餐或是喝杯簡單的咖啡。有看到他菜單上咖啡都不貴嗎？這種菜色帶有質感的咖啡餐廳，請老闆繼續努力，我們一定會再次回訪的。

Glimmer Cafe

地址：台中市北區綏遠路一段1-11號1樓

電話：0968 871 209

營業時間：09:00-20:00

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61568490141159

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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