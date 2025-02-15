從市場擺攤做到有店面！ 台中黎明路30年老店「阿華鵝肉」 鵝肉鮮嫩份量多、鵝湯還可免費續

台中南屯小吃美食推薦這家▸阿華鵝肉◂，在文心市場擺攤已經有30年的歷史，原本只能外帶、現在搬到黎明路二段上也有舒適內用區囉！

阿華鵝肉新店面位在靠近五權西路的黎明路二段，斗大的雙招牌在路上很好認！

阿華鵝肉

地址：台中市南屯區黎明路二段69號

電話：04-2389 7175

營業時間：11:00-21:00

阿華鵝肉│停車資訊

如果開車前來可以找附近的付費停車場，對面的全聯停車場或是斜對角的USPACE都可以停哦!

阿華鵝肉│內用環境

簡單明亮的內用區分為二邊，右側內用區還有提供飲水機。

內用可直接找位置坐，劃完單再到店面側邊點餐結帳。

側邊點餐區也有切好裝盤的鵝肉方便客人外帶。

可以看到油亮亮的招牌燻鵝和茶鵝，等待客人現點現切。

店內提供各種沾醬，可依個人喜好添加。

阿華鵝肉│內用菜單

阿華鵝肉內用菜單如下，鵝肉價格不算貴，除了鵝肉還有土公雞和燻烤雞，以及其他主食和湯類等等。

阿華鵝肉│餐點內容

因為很久沒吃茶鵝，所以點了450元的茶鵝後段來享用！

茶鵝外皮油亮，吃起來有一種茶燻的香味而且帶甜味，Q軟的鵝皮搭配鮮嫩有彈性的鵝肉一口咬下，真的是愈咬愈香啊！

不過點後段會有些小碎骨，吃的時候要小心點哦！

茶鵝本身已經蠻有味道，混合店內提供的醬汁搭配食用，加點辣椒更增添風味！

主食點了鵝油蔥麵和鵝汁飯～

鵝油蔥麵

一碗30元很便宜，但整體份量不算太多。

麵裡加了很多油蔥吃起來很香，麵條還算彈牙搭配起來也是讓人一吃就停不下來，雖然明明不是黃麵但吃起來有種黃麵的風味。

阿華鵝肉│從市場擺攤做到有店面的30年老店，鵝肉鮮嫩份量多鵝湯還可免費續！台中南屯黎明路美食推薦 @強生與小吠的Hyper人蔘~

鵝汁飯

白飯比較偏硬，加上鵝汁軟硬度比較剛好不會軟爛。

冬粉湯

冬粉份量給得挺多，上頭加了不少鵝油蔥，搭配鵝湯還蠻有味道的不會說沒有入味。

貢丸湯

不是一般較紮實的貢丸，貢丸吃起來蠻彈牙的，是手工貢丸哦！店內的鵝湯還可以免費續也挺不錯的，不過湯頭稍微偏鹹就是。

筍乾

不會太鹹，使用的筍子部份口感也都蠻嫩的。

燙青菜

就是簡單加醬油膏沒有肉燥，而且醬油膏淋得不會太多還蠻剛好。

阿華鵝肉

地址：台中市南屯區黎明路二段69號

電話：04-2389 7175

營業時間：11:00-21:00

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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