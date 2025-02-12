不顯眼卻生意超好！隱身在老宅五樓中的神祕甜點咖啡館，昭和老屋拍到飽

這間喫茶Sénmi是位在台中老城區中的老宅甜點咖啡館，地點相當神秘，隱身在老宅的五樓，去年剛開幕時採全預約制，沒訂位吃不到，現在已開放現場，喫茶Sénmi不只甜點美，昭和老屋也好好拍，提醒大家因環境空間考量因素，目前無接待六歲以下的孩童唷。

喫茶Sénmi位置

喫茶Sénmi位在台中中區中山路上，隱身在富吉咖啡的五樓處，其實地點不難找，就在第四信用合作社旁巷子，看到「中山大隅」入口處就是了，沒有顯眼扛棒，生意依舊超級好。

喫茶Sénmi環境

搭電梯來到五樓，一推開門彷彿穿越了昭和時代，日式老宅風格，搭配法國古董家具及拱型窗營造出復古氛圍，暈黃的燈光搭配灑落的陽光真的好美，讓人想要沉靜在這裡的氛圍。

每日提供的甜點不太一樣，依當天為主，除了櫥窗上的擺飾甜點，還有隱藏版限定甜點。

喫茶Sénmi菜單

草莓小雪生乳捲 220元

好美的草莓生乳捲，蛋糕體綿密帶濃厚蛋香，中間生乳餡會爆漿，濃濃奶香微甜不膩，搭配新鮮草莓，甜蜜滋味讓人著迷不已。

草莓生巧克力塔 270元

酥脆的塔皮中灌入帶苦甜風味的生巧克力，搭配新鮮草莓，最後再灑上金箔點綴，絕美的草莓塔就完成了，價格不便宜，不用草莓用量很實在，看上去應該有到六顆草莓，草莓鮮甜多汁，搭配底下生巧克力塔層次相當豐富，如果再苦一些更讚。

艷火 黑糖拿鐵 160元

這杯艷火 黑糖拿鐵也太美了，基底是拿鐵咖啡，帶有一層奶泡，最上層還有炙燒過的黑糖，入口多了焦脆口感，香濃順口的拿鐵咖啡中散發著黑糖的迷人香氣。

京都一保堂抹茶歐蕾 180元

採用京都一保堂的抹茶，甜度糖糖選了無糖，抹茶香氣濃厚，交織著鮮奶的香醇，無糖喝起來不甜膩，尾韻帶有抹茶的微微苦韻。

糖糖很喜歡喫茶Sénmi的氛圍，昭和老屋改建，復古拱型窗搭配法國古董家具，每個角落都好好拍，糖糖最喜歡窗邊的座位，有著明亮的採光，怎麼拍都美，地點相當隱密，就藏在老城區富吉咖啡的五樓處，除了預約制，現在也有開放現場來用餐唷，不過平假日人潮都較多，建議提前預約免得客滿久候。

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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