日系落羽松秘境！走春必訪「成美文化園」公堂140週年慶典 湖心音樂藝術季登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】又來到每年落羽松最美的時節！從現在起到3月，是觀賞落羽松的最佳季節，踏入金黃色夢幻森林，彷彿來到童話世界，這幅初春限定的浪漫風景，是許多遊客引頸期盼的旅遊行程。

▲成美文化園有全台唯一的日系落羽松秘境，即日起到3月是最受歡迎的落羽松季。 圖：成美文化園／提供

日系落羽松 秘境氛圍獨樹一格

位於彰化永靖的「成美文化園」，正是中部地區觀賞落羽松的熱門景點，結合日式庭園景觀與上百棵落羽松，形成全台唯一日系落羽松秘境。此外，園區今年也以落羽松和四季花卉為主題，與藝術家合作，將園區打造為開放式探索空間，運用大型裝置藝與木作交疊，形成戶外藝術季，讓遊客可以深入探索園區每個角落，探訪獨屬於己的秘境。

▲成美文化園東園區化身大地藝術季，大型裝置藝與木作交疊，讓民眾可進入草地深入探索。 圖：成美文化園／提供

中南部因氣候溫暖，落羽松變色時間較北部遲慢，成美文化園落羽松的最佳觀賞期約落在農曆春節至3月底，時間正好搭上成美文化園的春節活動，占地廣闊的園區也相當適合闔家走春，享受春天的美好景色和氣氛。2025年為園區百年歷史建築「成美公堂」140週年，園區將於春節開始展開年度「起吉厝慶典」一系列慶祝活動。

▲浪漫的湖心音樂會將於春節展開，民眾可以坐在草地上，一邊欣賞落羽松，一邊聆聽悠揚國樂。 圖：成美文化園／提供

傳統工藝 年節期間熱鬧體驗

01/29-02/02（初一至初五），湖心音樂會、熱鬧市集不間斷。此外，成美文化園更挑選廣受民眾喜愛的傳統工藝活動，古意童玩廣場讓大小朋友免費玩，體驗活動包含漢服換裝、木藝作畫、飄漆扇、羅黏香等，穿著漢服遊走庭園之間，別有一番仿古幽情的滋味；木藝作畫可以讓人發揮創作天份，利用木枝畫出獨一無二的畫作帶回家收藏。

▲成美文化園承襲歷代名園技法，樹立當代台灣名園典範。 圖：成美文化園／提供

飄漆扇則是結合了漆藝和扇子的傳統工藝品，被列為非物質文化遺產技藝，利用漆不溶於水的特性，在水中作畫，扇子在水中進出，形成獨特的色彩紋路，每一把都是獨一無二的藝術品；羅黏香彩繪則是將消失一甲子的傳統工藝變成文創體驗，以天然中藥與木屑製成羅黏香掛飾香包，讓遊客親手畫出喜歡的色彩。

▲成美公堂140周年「起吉厝」慶典，首波將於春節啟動，全新體驗活動與上百隻可愛的開運吉利雞登場。 圖：成美文化園／提供

「起吉厝慶典」 大吉大利喜迎新年

園區內還有上百隻可愛的吉利小雞氣球出沒，將好運分享給來訪的每一位遊客！成美公堂140週年「起吉厝慶典」象徵「起家厝」，家的台語發音近似雞和吉，在早期台灣社會，養雞是一個家庭富足的表現，因此「雞」與「吉」的寓意皆為大吉大利，成美文化園希望傳達、分享這份美意，也將福氣分享給每位來訪的遊客。

▲成美公堂是彰化縣定百年歷史建築，2025年為成美公堂140周年。 圖：成美文化園／提供

此時正逢成美文化園公堂140週年系列活動，成美公堂始建於1885年，為彰化縣定歷史建築，聚集全台多位國寶級匠師，耗時七年才修復完成，重現閩客建築技藝及人文精華，並將展間規劃為「台灣百年常民生活博物館」開放給民眾參觀。不論是安排孝親之旅的全家同遊，或是情侶、閨密，都可以一同走春，來體驗精心規劃的豐富活動，是今年春節出遊的必推景點。

除了欣賞落羽松之外，在成美文化的日式庭園中還可以看到上百株逾百年的各式松柏，松柏軒及松緣會館更提供精緻餐飲美食，可以一邊用餐一邊欣賞松柏美景。詳細活動以及婚宴、桌菜、午茶等資訊，可於「成美文化園」官網或官方 Line 查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野