台中大坑新夜市超狂！ 「9號夜市」必吃9大巨無霸美食懶人包一次看

台中又有新夜市開幕了！！而且是全台唯一落羽松夜市，也是最早可以開逛的夜市。座落在大坑九號步道的入口處，白天爬山健行賞美景，晚上逛夜市吃美食，完美規劃快樂大坑景點一日遊。【大坑九號夜市】在2025年1月15日正式開幕，除了擁有得天獨厚群山環繞的美景之外，還有獨家限定巨無霸美食，像是巨無霸烤肉串、大碗公爆料海鮮粥、超長噴水香腸串、比臉大鐵板牛排⋯⋯推薦你們趕緊安排，專屬於台中的美食之旅囉。

九號夜市 在哪裡

大坑不僅是登山熱點，有大坑1-10號步道，現在更多了一個美食玩樂的新據點【大坑九號夜市】！夜市地點在東山路一段跟九號步道登山巷子口的空地，這裡最棒的是對面就有很大的免費停車場「大坑經補庫停車場」。

九號夜市 相關資訊

地址：台中市北屯區東山路一段383號

營業時間：週三至週日17:00～24:00 (週一、二公休)

平台：FB「大坑九號夜市」 IG no9.market

春節期間1/29（三）～2/2（日）照常營業

九號夜市 交通方式

《搭乘大眾交通工具》

客運

臺中客運：15 路。

中鹿客運：1、20、21 路。

四方電巴：68、922 路。

豐原客運：51、270、271、276、277 路。

統聯客運：85 路。

臺鐵

搭乘臺鐵至「松竹車站」下車，轉乘 922 號公車至大坑 9號步道站即可抵達。

捷運

搭乘臺中捷運綠線至「松竹站」、「舊社站」、「北屯總站」下車，轉乘 922 號公車至大坑 9 號步道站即可抵達。

《自行開車》

google map定位「大坑九號夜市」，車子停放對面的大坑經補庫停車場。

【大坑九號夜市】四周被山林與落羽松環繞，白天就像是一個漂亮的露營場地，還設置了很chill的露營桌椅供遊客使用。小型舞台區不定期安排表演，真的是全台休閒氛圍最好的夜市啊。

當夜晚燈光點亮，整個夜市很不一樣，顯得浪漫又夢幻，忍不住就想要拍照打卡。吃著小吃、欣賞群山，這裡的愜意氛圍瞬間刷新你對夜市的想像。

九號夜市 逛街地圖＆開幕優惠

1/15-1/26開幕慶期間加入九號夜市LINE@會員，馬上領取優惠券：

全場通用10元折抵券3張（數位版）。

九號夜市攻略指南一份（包含地圖和40個一次性優惠方案）

＊開幕優惠使用期限限時兩週

＊LINE：https://lin.ee/ayAjgc3

【大坑九號夜市】還設計了逛街地圖，直接把各家優惠活動曬出來（活動期間1/15-1/26)。豬飛已經逛過這裡三次了，1/15起還推出9大必吃巨無霸美食，這次就約了好友一起來當吃貨。

九號夜市 九大必吃美食

【大坑九號夜市】是吃貨的天堂耶！除了經典夜市小吃和雜貨選物，還暗藏這裡限定的巨無霸美食，就是聯合攤位推出的「九號夜市限定」必吃！每一道都超級浮誇，像是被哆拉A夢的放大燈給照到，什麼超長、超大的應有盡有！光是端出來就吸引周圍路人目光，不管誰來都忍不住立刻打卡分享。快跟豬飛一起嚐鮮這幾家，攤位號碼也列給你們囉。

1.巨無霸燒烤（G1）：45cm 超長大肉串

這麼浮誇又長的烤肉串看過嗎？全台首創巨無霸燒烤就在這裡！有牛羊豬雞的選擇，還有章魚腳。每一串的長度目測都比我的手臂還要長了。價格兩種：80元（三串200元）、90元（三串250元）。

衣服造型很飛遜的老闆成了整場焦點，穿得閃亮亮又優雅的烤肉，實在是很對比耶。我們點了雞翅、牛肉、雞心、雞肉，口味共有六種：孜然、椒麻、椒鹽、辣味、檸檬、黑胡椒。

2.海鮮粥（G6）：巨無霸大碗公爆料海鮮粥

り味海鮮粥一直是這裡深受喜愛的店，使用新鮮的海鮮料現煮一碗碗海鮮粥。現在推出九號夜市限定的超巨大霸王粥$599，一碗份量大約可以四人吃。

這樣一碗光看就飽了！用料超大方，有蛤蠣、肉絲、虱目魚肚、干貝、扇貝、小花枝、鮮蝦，七種配料。湯頭超鮮甜，滿滿海味，這個海鮮控絕對會愛。

3.劉記噴水香腸（B7）：45cm 超長噴水香腸串

在中部小有名氣的劉記噴水香腸也來到九號夜市了，很吸睛的香腸瀑布就掛在現場，我問老闆這個生香腸可以買嗎？老闆笑笑的說很想賣，但光是現場烤香腸就不夠用了。幾乎每個人經過這攤位都會買一串邊走邊吃，吃起來鹹香扎實，瘦肉比肥肉多。

先油炸再火烤的香腸香氣更加飽滿，還推出超巨大香腸串！一次吃3條（$100) 拿著走在路上還會一直被詢問哪邊買。我們一群人就這樣拿著逛夜市，有夠誇張。

4.何呷韓國煎餅（B9）：8吋大海鮮總匯煎餅

第一次吃到這裡的煎餅有被驚艷到，原來老闆還特地飛去韓國學手藝，真的是地道版的韓式煎餅！外皮酥到會焦香，內餡軟Ｑ，煎餅控千萬別錯過，每一片煎餅都是現點現煎，所以需要一點耐心，但絕對值得等待！我們今天豪邁挑戰「8吋大海鮮總匯煎餅$195」，裡頭有蝦子、花枝、干貝等頂級海味，很像是爆料版海鮮版披薩，光看就先流口水了。煎好之後刷上秘製醬汁，再切片裝盒，外帶回家追劇幸福感爆表。

5.吃貨手作雞蛋糕（C7）：45cm 超長串串雞蛋糕

小朋友最愛的雞蛋糕千萬別錯過了！「吃貨手作雞蛋糕」可是充滿愛心的甜點代表！老闆夫妻做出來的雞蛋糕原先是讓家裡的小朋友吃，用料實在，讓每一口都充滿幸福感。他們家的雞蛋糕絕對不走現成路線，堅持不用泡打粉，更貼心的使用海藻糖甜度大大降低，再搭配鮮奶全程不加一滴水。卡士達醬、拉絲起司這兩個口味很受歡迎。

這個超長一串的雞蛋糕就是他們推出的限定商品，不分造型，同口味5顆一串，原味$70元、包餡$75元。

6.來客牛排（H2）：比臉大鐵板牛排

夜市一定要有的牛排！逛夜市就需要吃個這種滋滋作響擺上肉塊跟鐵板麵的牛排。這裡除了基本尺寸牛排之外，還推出重達35盎司的比臉大牛排，視覺超浮誇，而且牛肉的厚度就將近一枚50元印幣直徑，太適合無肉不歡的吃貨來挑戰。

「來客牛排」在夜市大門口進來往右邊走到底的座位區，除了牛排也有煎到外皮金黃的雞腿排。才走過去就一陣陣的香氣飄來！

7.張記蔥蛋堡（G2）：拔絲流沙蛋堡

造型很像舒芙蕾鬆餅的「舒芙蕾蛋堡」在夜市很少見，卻是讓豬飛印象深刻的。整這製作過程繁雜工序多，重點是等待時間也比較久一點，大概10分鐘左右才能完成，好吃程度真的沒話說。最原本的創始店在宜蘭羅東，所以蛋堡裡面使用的蔥就是三星蔥，一個的用料超飽滿，還會爆漿！

網友強烈推薦的招牌口味有三種：爆漿起司玉米堡、三星蔥蛋堡、韓式泡菜蛋堡。開幕期間只要任買5顆就送九號夜市隱藏版的拔絲流沙蛋堡，開幕期間只送不賣。這個跟姐妹買來吃，簡直愛慘了，中間的爆漿起司瀑布超無敵。

8.馬德牛吉拿棒（A12）：45cm 超長吉拿棒

來自西班牙馬德里的點心，被我稱為西班牙炸油條的吉拿棒（笑），在各大夜市都可以看到蹤影。這家的吉拿棒很不一樣！老闆說他的麵團是手工製作，口感跟一般機器做得不一樣。現點現做的吉拿棒裹上配料，口感吃起來是比較澎鬆的，油膩度真的還好耶。

糖粉的選擇有9種：白砂糖、肉桂、巧克力、花生、起司、OREO、抹茶、草莓、羅望子，外加Nutella榛果可可跟煉乳兩種沾醬，共11種風味選擇。巨大的45公分吉拿棒記得點起來！

9.菓寶家糖葫蘆（C13）：45cm 超長草莓糖葫蘆

夢幻甜點的菓寶家的糖葫蘆真的讓人一口甜到心坎裡！用的是新鮮水果和純白糖手工製作，每一串都是現做的真材實料。口味超多元，從經典蜜餞番茄、紅草莓到夢幻白草莓，甚至偶爾還會有驚喜款的整顆蘋果和小黃瓜！聽起來是不是超創新？酸甜滋味和酥脆糖衣的搭配，真的超棒。偶爾會出現可愛的藍莓糖葫蘆，我跟姐妹都很喜歡！

超長的10顆草莓組成的巨無霸糖葫蘆$250，簡直夢幻度爆表啦！這個太適合一群朋友分享食用。不過這可是每日限量，因為製作過程很費時耗工，就是先搶先贏囉。

以上九號夜市的九大必吃巨無霸美食，是不是看的心癢癢很想衝一波！這些都是在九號夜市才有機會吃到的放大版美食喔。還有一間雖然不在這個官方推薦的必吃名單裡，但也是超巨，跟幾家豬飛也私心推薦的攤位跟你們分享。

九號夜市

地址：台中市北屯區東山路一段383號

營業時間：週三至週日17:00～24:00 (週一、二公休)

平台：FB「大坑九號夜市」

春節期間1/29（三）～2/2（日）照常營業

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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