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台中隱藏版落羽松秘境！ 后里尾社福德祠落羽松 走進彩虹橋免門票賞落羽松美景

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台中隱藏版落羽松秘境-尾社福德祠落羽松，免門票免費參觀，美麗的落羽松種植在水裡，一座色彩繽紛的彩虹小橋將落羽松分隔為二，落羽松倒映在湖水中的畫面呈現出對稱的唯美感，超夢幻好拍，尾社福德祠落羽松鄰近崴立機電櫻花公園、中社觀光花市和萌芳花卉農場，可以安排一日遊

后里尾社福德祠落羽松位置

自行開車：導航直接輸入「尾社福德祠」，落羽松就在福德祠旁，因為巷弄狹小，建議開車可以停在尾社路再走尾社路381巷進來。

大眾運輸：搭乘211區間車在尾社(安眉路)站下車後步行至尾社路381巷進入尾社福德祠即可。

落羽松就在福德祠旁，遠遠就可以看到，旁邊是休耕的稻田，如果撒上油菜花，金黃色油菜花搭配落羽松更美更好拍。

美麗的落羽松種植在水裡，一座色彩繽紛的彩虹小橋將落羽松分隔為二，彩虹小橋二側沒有護欄，如果帶小朋友來要注意安全。

拍人像也很適合。

從彩虹小橋上可以親近的拍攝美麗的落羽松。

進入左邊落羽松要走過紅色小橋，小橋搭配落羽松也很美。

左邊落羽松可以繞行一圈親近落羽松，除了落羽松還種了九重葛

還可以遠眺火焰山。

園區裡還建了好幾個座椅，可以坐著休息欣賞落羽松。

落羽松林整理得很漂亮乾淨，希望大家也要幫忙維持環境整潔，不要留下垃圾。

在這片落羽松秘境裡，隨便拍都是美照，不管低角度拍攝落羽松倒影，或是搭配彩虹小橋都是美拍。

另一側的落羽松也很好拍。

這一邊除了落羽松，最裡面還有個小庭院，有漂亮的草皮和佈景。

馬車也很好拍。

尾社福德祠落羽松

地點：台中市后里區尾社路381巷內

文章來源：假日農夫愛趴趴照 FB：假日農夫愛趴趴照

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