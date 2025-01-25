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不只泰安派出所可賞花！ 「南投縣警察局」梅花大爆開 快衝南投平地賞梅、不用開車翻山越嶺

假日農夫愛趴趴照／ 文、圖／假日農夫愛趴趴照

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繼可以到泰安派出所賞櫻花之後，現在也可以到南投縣警察局賞梅花了，不用再開車翻山越嶺繞山路，距離南投交流道只要五分鐘的台三線路邊，目前正盛開中，趕快安排時間去賞花

今年各地的梅花都大爆開，非常漂亮，南投縣警察局的梅花也是。

不用再開車翻山越嶺繞山路，在市區的警察局就可以賞梅了，只要和門口的警察先生打聲招呼登記一下就可進來賞梅了。

南投縣警察局原本在縣政府附近，因為921地震辦公廳舍嚴重損壞，於民國93年9月23日搬遷到南投縣南投市南崗二路133號現址(南投高中游泳池對面)

除了新建辦公大樓雄偉、氣派以外，旁邊的庭園造景也不錯，尤其這幾年梅樹慢慢長大，梅花也越開越漂亮，梅園裡整理得蠻乾淨，大約有三十幾棵梅花。

因為是平地的梅花，所以當山上的梅花都開始謝了才開花，尤其這幾天的寒流來襲，相信至少還有一週以上可以來賞花。

外面就是台三線大馬路車來車往，梅園裡只有我和二位美女在賞梅拍梅，是真正的賞梅秘境

不用再開車翻山越嶺繞山路，距離南投交流道只要五分鐘的台三線路邊，目前正盛開中，趕快安排時間來賞花。

南投縣警察局

地址：南投縣南投市南崗二路133號

文章來源：假日農夫愛趴趴照 FB：假日農夫愛趴趴照

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