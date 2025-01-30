彰化走春推薦！ 在地旅遊記者熟門熟路　賞燈買花開運小旅行

【圖／文：楊小禎】

彰化是座擁有300年歷史的古城，縣內古蹟、古廟林立，人文薈萃文風鼎盛，美食小吃熠熠生輝。田尾公路花園美景處處，賞花迎春還能採購應景盆栽來開運。家家戶戶貼上新春聯的鹿港老街喜氣洋洋，是走春納福的最佳去處。

資深旅遊記者｜楊小禎

異鄉打拼20年返鄉，重新認識彰化家鄉。喜愛騎單車穿梭大街小巷采風、尋味，對新鮮事物充滿探索欲，以鏡頭及文字傳遞親身體驗及生活的溫度。

FB：就是楊小禎

大佛高高坐鎮八卦山庇佑居民，開化寺的觀音神像則屹立於車水馬龍的路口，照看芸芸眾生，宛若一枚定心丸，這座俗稱「觀音亭」的古寺之中，供奉全台唯一的「痘公痘婆」，青春時期曾為求「戰痘」成功而前來參拜，新年期望膚況水噹噹別錯過。鄰近的元清觀又稱「天公壇」，主祀玉皇大帝，三川殿的門神彩繪正氣凜然，值得品味。彰邑關帝廟供奉關聖帝君，做生意、求平安、求考運皆靈驗。

驅車上八卦山，卦山村美學生活聚落內匯聚了20多家質感小店，進駐的職人揮灑十八般武藝，拓印、皮革、彩繪、等創意無限，亦可體驗DIY，而水溝蓋植栽更是解憂小商品。華燈初上，彰化月影燈季點亮夜空，2025年與emoji表情符號聯名，歡樂大笑臉燈飾愉悅人心，大佛燈光秀更是精彩絕倫。

小禎的母親兒時就居住在小西特色街巷一帶，由中正路、光復路、長安街、陳稜路包圍起來的街區，曾是西門通往北門的要道，縱橫交錯的街道上昔日布莊林立，並開設多家旅社及酒樓，熱鬧非凡。隨著時代變遷，由繁華趨於寧靜，如今鑽進小巷弄之中，增添了幾分探險樂趣。

流連在光影交錯的紅磚牆前，這是日治時代「醉鄉酒家」遺址，新興裝置藝術讓老牆生動了起來，而短短僅約50公尺醫生巷出了十多名醫生，堪稱地靈人傑。散步來到高賓閣，認識由中台灣最大的酒家變身為鐵路醫院的歷史，還可入內參觀二手書店、選購在地良品好物。老担阿璋肉圓是小禎從小吃到大的回憶，口感扎實的外皮包裹著豬肉，香菇、竹筍內餡，燉湯更是溫暖脾胃，對面的糯米炸酥香可口，也是逛街必吃的點心。戶羽機關車園區與百年古蹟扇形車庫緊緊相連，前身是台鐵舊宿舍，轉型成為文創新景點。假日市集凝聚人潮，精彩表演輪番上演，還有可愛的粉紅小火車讓你重拾童心。

DATA

彰化開化寺 地址：彰化市中華路134號

彰化元清觀 地址：彰化市民生路

彰邑關帝廟 地址：彰化市民族路467號

卦山村 地址：彰化市卦山路8-1號

2025彰化月影燈季- emoji樂園

地址：彰化八卦山大佛風景區

時間：至114年3月2日止，17:30-22:00開燈，燈光秀18:00-21:30每半小時一場

高賓閣 地址：彰化市陳稜路228號 電話：04-728-5599

老担阿璋肉圓 地址：彰化市長安街144號 電話：04-722-9517

戶羽機關車園區

地址：彰化市彰美路一段3巷83號

時間：週三至五13:00-17:00，週六至日10:00-17:00，週一至二公休

扇形車庫

地址：彰化市彰美路一段1號

時間：週二至五13:00-16:00，例假日10:00-16:00，週一公休

老字號的鳳凰花園就是楊小禎一家人經常光顧的好店，廣達千坪的戶外花園從觀葉、香草、多肉植物到盆花、果樹等應有盡有，藏身花園後方的三合院則是祕境，花團錦簇的美麗景致引人流連。合利園藝近年來重新打造花園，打開門的大型鳥籠與香花、綠樹交織出歐洲風情。輝豐園藝的九重葛由深秋盛開至新春，萬紫千紅的花海夢幻無比。出輝豐園藝後左轉彎，巨大的鵝群綠樹出現眼前，呆萌的身影是來到田尾必打卡的場景。

以分享園藝生活的美好體驗為理念的菁芳園，是田尾農業轉型的最佳典範。美麗的落羽松在秋冬逐漸轉色，宛若漸層的調色盤般，與池塘、小橋勾勒出美好的風景。溫室餐廳內綠意環繞，空氣中綻放著清新氣息，於此品味泰式嘎拋豬、印度咖哩雞肉飯等異國美食，再啜飲一杯咖啡，品味自家烘焙的生吐司，最是愜意。

奪下2024年十大觀光遊憩景點冠軍的鹿港老街，每逢農曆春節，家家戶戶都貼上嶄新的春聯，草書、行書、隸書等字體龍飛鳳舞，當中不乏書法名師的作品，整座街區宛若戶外的春聯展場！沿著埔頭街、瑤林街一路散步前行，童玩、古玩引人駐足，怡古齋人文茶館將麵茶吃法創新，獨特的麵茶冰與米香結合，口口生香。半邊井位於「三槐挺秀」的王家宅院內，展現出富人分享愛心的一面，後車巷內的蛙港神社是迷你版的千鳥居，為古韻注入新風情。

桂花巷藝術村的駐村藝術家們在一幢幢的日式宿舍內埋首創作，獅頭、捏麵人、藺草編織、玻璃工藝⋯⋯等百花齊放，各具風采。楊小禎曾經向燕遇藺手作的燕玉老師學習編織藺草帽，特別能體會傳統技法之不易，建議撥出半小時體驗編織小動物來深入感受傳統工藝。而新春時節，桂花巷藝術村也披上年味濃厚的裝置藝術，傍晚點燈時造訪最是璀璨動人。

DATA

鳳凰花園

地址：彰化縣田尾鄉村民生路一段478號

電話：04-823-4069

菁芳園

地址：彰化縣田尾鄉打簾村張厝巷73-1號

消費：入園低消200元

輝豐園藝-九重葛之家

地址：彰化縣田尾鄉打簾村民族路一段477號

合利園藝

地址：田尾鄉打簾村公園路一段26號

電話：04-823-2357

怡古齋人文茶館

地址：彰化縣鹿港鎮埔頭街6號

電話：04-775-6413

時間：10:00-18:00

桂花巷藝術村

地址：彰化縣鹿港鎮桂花巷7號至33號





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