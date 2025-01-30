蛇年走春迎新年 台中過年這樣玩

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著農曆新年的腳步臨近，國民旅遊熱潮再度備受關注，台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）表示，今年最受歡迎的國旅目的地之一，莫過於交通便利、住房房價合理的台中，不論是適合親子共同體驗的場館、新的網美拍照打卡景點、還是饕客美食等，都成了國旅最熱門的選擇，歡迎各位民眾於新年期間來到台中，親身感受這座美麗城市的深度魅力。

觀旅局長陳美秀表示，台中市去年觀光發展收穫豐富，於新社舉辦的「台中國際花毯節」接連獲得交通部觀光署「最佳國旅潛力獎」、美國繆思設計大獎「概念設計鉑金獎」及綠色旅遊目的地基金會「2024全球百大目的地故事獎」。另外，台中引以為傲的糕餅產業所串起的「2024台中國際糕豐會」榮獲台灣卓越獎銅質獎。低碳旅館的推動更是全台第一，各項指標皆肯定了台中旅遊的高品 質。

▲草悟廣場讓人在綠意之中愜意享受現場音樂與微醺的氛圍。 圖：台中市觀光旅遊局／提供

陳局長指出，對於帶小朋友的家庭旅客，國立自然科學博物館館內設有多個適合不同年齡層的展示區，包括恐龍化石、天文科學以及互動體驗設施，讓孩子們在遊玩中開拓知識。另一個親子旅遊的好去處—秋紅谷生態公園，廣闊的綠地與湖泊景色，讓孩子們能盡情奔跑或親近自然。

此外，如果您是與好友一起出遊，審計新村以其濃厚的文青氣息與手作工坊、獨立書店為特色。而國家漫畫博物館籌備處則集合了漫畫展覽、日式老建築及特色攤位等，是拍照打卡與體驗創意生活的理想之地。夜晚時，則可前往草悟道周邊探索特色酒吧與音樂現場，感受城市的年輕活力。

▲國立自然科學博物館是親子旅遊臺中的幸福選擇。 圖：台中市觀光旅遊局／提供

陳局長更提到，熱愛自然景觀的旅客，后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊讓您自在徜徉廣闊的山景及河景、大坑風景區有多條可輕鬆登頂，享受山巒美好的登山步道，可供體驗山林間的清新空氣與壯麗風光，運動完後也推薦順遊附近的溫泉飯店，讓身心靈在年節時期都能好好放鬆，為自己充電。

觀旅局補充，除了景點，台中美食絕不容錯過，從大甲芋頭酥到豐原肉圓，各區都有名聞遐邇的代表性小吃，此外，米其林推薦餐廳年年增加，建議提早訂位，享受與家人團聚的美好時光。新年期間，台中更有各式年味濃厚的特色市集與夜市，提供各種地道的台式年菜與甜點，滿足饕客們的味覺盛宴。更多活動與旅遊資訊，請至「台中觀光旅遊網」查詢。

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