日月潭咖啡廳推薦！「森林系透明屋」用餐空間，招牌乳酪蛋糕及鹹食都好吃

日月潭咖啡廳推薦，隱藏在山林中的透明屋，陽光溫度透過大片落地窗灑進室內，嚐盡桌上的鹹食和甜點，很推薦雞湯和烤油飯套餐、乳酪蛋糕。嘴巴吃著美食，享受窗外的植物系景觀，氛圍很讓人放下腳步享受這片刻的靜謐。

【山影人宅】

日月潭這樣玩

山影人宅介紹

隱藏在日月潭周邊的咖啡廳，是由空中的魚經營的二店，就在綠意盎然中有一間黑色的建築物，使用大片落地窗玻璃，不浪費綠意盎然的景色，直接在室內就可以邊用餐邊享受景色，特別的是角落一隅有個茶席，背後90度的轉角，可以感受到被山林圍繞的環境。

山影人宅停車資訊

因為山影人宅沒有停車場，所以建議先導航【金龍山客棧】，可在對面的白線內路邊停車，步行約2分鐘。

山影人宅低消

室內用餐低消每人為300元，如果想要在榻榻米茶室用餐，低消則是1500元，可能比較適合三四個人一起share會比較剛好。

山影人宅菜單

菜單在這，餐點有輕食、鹹食、甜點和飲品，比較有特色的就是咖啡可以融入水果及紅茶元素，另外鹹食的部分，有結合懷舊和新潮的烤油飯和雞湯都不錯。

山影人宅用餐環境

停好車後，循著導航前進咖啡廳，沿路會經過遊獵行腳，就在旁邊有個階梯可以下去到咖啡廳。石階引導到眼前的黑色建築物，但一開始被吸引的是前方庭院的綠意及水池。

內用的用餐空間，則是以清水模加上大片的落地窗，所以空間具有透視感，自然的採光，整個空間感覺很舒服。

大部分的人，都會選擇窗邊的位置坐下來，冬天的光線顯得溫暖，而且可以看著戶外的綠意，心靈就會覺得舒適。

如果多人的話，也有提供長桌的用餐空間可以使用。

當然拍照最好的位置就是這個角落的榻榻米，背後90度的大片落地窗，外面的景色就是被綠意給環繞著，但低消就是1500元。

山影人宅餐點介紹

【阿公阿嬤的電影院套餐：250元】

套餐就是有包含一碗【慢熬四小時的菇菇雞湯】和一個【火烤炙燒古法油飯團】

慢熬四小時的菇菇雞湯，湯頭非常的清甜不油膩，有各種菇類以及雞肉，沒想到這麼新潮的店家，居然有這家常的料理。

這個油飯馬上中了我的胃口，本身我就很愛吃油飯，雖然是烤飯糰，但因為是油飯，所以除了微微炙烤醬油的鹹香外，黏稠的糯米，濕軟適中，一口接一口，再配個雞湯，很完美。

【水果千層蛋糕：250元】

看到綠葡萄就是受不了，雖然店員推薦的是乳酪相關蛋糕，但看到千層蛋糕還是點了，一層層的蛋皮中間塗上鮮奶油，吃下去滑順且帶有一點乳酪的鹹味，上方的葡萄增加脆度和甜味。

【健康芭樂人美式：180元】

把美式咖啡和紅心芭樂做結合，一開始咖啡的漸層非常漂亮，上方還有一片紅心芭樂乾，可以喝一口咖啡吃一口芭樂乾，咖啡中帶點芭樂的清香和甜味，口味很有趣，很好喝。

【手沖紅玉紅茶咖啡：180元】

一開始紅玉的茶香在口鼻腔散開來，吞下去喉嚨時，回味的是咖啡的韻味，口味上是有層次的。

山影人宅評價

真的超喜歡這樣靜謐的氛圍，大家在這空間或許都有默契，就是會自然放低聲量，享受桌上的餐點，眼前的植物系景色。用完餐享受陽光從落地窗灑進來的溫度，餐點不論是鹹食或甜點都好吃，很推薦大家有來日月潭一定要來坐坐，分享給大家。

山影人宅餐廳

營業時間：週六～週一 10:00~18:00／週四～週五 13:00~18:00(週二、週三公休)

地址：南投縣魚池鄉修正巷39-11號

電話：04-9289-6363

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」