日月潭咖啡廳推薦！「森林系透明屋」用餐空間，招牌乳酪蛋糕及鹹食都好吃
udn走跳美食／jason
日月潭咖啡廳推薦，隱藏在山林中的透明屋，陽光溫度透過大片落地窗灑進室內，嚐盡桌上的鹹食和甜點，很推薦雞湯和烤油飯套餐、乳酪蛋糕。嘴巴吃著美食，享受窗外的植物系景觀，氛圍很讓人放下腳步享受這片刻的靜謐。
【山影人宅】
日月潭這樣玩
山影人宅介紹
隱藏在日月潭周邊的咖啡廳，是由空中的魚經營的二店，就在綠意盎然中有一間黑色的建築物，使用大片落地窗玻璃，不浪費綠意盎然的景色，直接在室內就可以邊用餐邊享受景色，特別的是角落一隅有個茶席，背後90度的轉角，可以感受到被山林圍繞的環境。
山影人宅停車資訊
因為山影人宅沒有停車場，所以建議先導航【金龍山客棧】，可在對面的白線內路邊停車，步行約2分鐘。
山影人宅低消
室內用餐低消每人為300元，如果想要在榻榻米茶室用餐，低消則是1500元，可能比較適合三四個人一起share會比較剛好。
山影人宅菜單
菜單在這，餐點有輕食、鹹食、甜點和飲品，比較有特色的就是咖啡可以融入水果及紅茶元素，另外鹹食的部分，有結合懷舊和新潮的烤油飯和雞湯都不錯。
山影人宅用餐環境
停好車後，循著導航前進咖啡廳，沿路會經過遊獵行腳，就在旁邊有個階梯可以下去到咖啡廳。石階引導到眼前的黑色建築物，但一開始被吸引的是前方庭院的綠意及水池。
內用的用餐空間，則是以清水模加上大片的落地窗，所以空間具有透視感，自然的採光，整個空間感覺很舒服。
大部分的人，都會選擇窗邊的位置坐下來，冬天的光線顯得溫暖，而且可以看著戶外的綠意，心靈就會覺得舒適。
如果多人的話，也有提供長桌的用餐空間可以使用。
當然拍照最好的位置就是這個角落的榻榻米，背後90度的大片落地窗，外面的景色就是被綠意給環繞著，但低消就是1500元。
山影人宅餐點介紹
【阿公阿嬤的電影院套餐：250元】
套餐就是有包含一碗【慢熬四小時的菇菇雞湯】和一個【火烤炙燒古法油飯團】
慢熬四小時的菇菇雞湯，湯頭非常的清甜不油膩，有各種菇類以及雞肉，沒想到這麼新潮的店家，居然有這家常的料理。
這個油飯馬上中了我的胃口，本身我就很愛吃油飯，雖然是烤飯糰，但因為是油飯，所以除了微微炙烤醬油的鹹香外，黏稠的糯米，濕軟適中，一口接一口，再配個雞湯，很完美。
【水果千層蛋糕：250元】
看到綠葡萄就是受不了，雖然店員推薦的是乳酪相關蛋糕，但看到千層蛋糕還是點了，一層層的蛋皮中間塗上鮮奶油，吃下去滑順且帶有一點乳酪的鹹味，上方的葡萄增加脆度和甜味。
【健康芭樂人美式：180元】
把美式咖啡和紅心芭樂做結合，一開始咖啡的漸層非常漂亮，上方還有一片紅心芭樂乾，可以喝一口咖啡吃一口芭樂乾，咖啡中帶點芭樂的清香和甜味，口味很有趣，很好喝。
【手沖紅玉紅茶咖啡：180元】
一開始紅玉的茶香在口鼻腔散開來，吞下去喉嚨時，回味的是咖啡的韻味，口味上是有層次的。
山影人宅評價
真的超喜歡這樣靜謐的氛圍，大家在這空間或許都有默契，就是會自然放低聲量，享受桌上的餐點，眼前的植物系景色。用完餐享受陽光從落地窗灑進來的溫度，餐點不論是鹹食或甜點都好吃，很推薦大家有來日月潭一定要來坐坐，分享給大家。
山影人宅餐廳
營業時間：週六～週一 10:00~18:00／週四～週五 13:00~18:00(週二、週三公休)
地址：南投縣魚池鄉修正巷39-11號
電話：04-9289-6363
文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言