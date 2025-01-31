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賞夜景、泡足浴！彰化360度超級食物景觀餐廳，還有養生鍋吃起來無負擔

Jason's Life／ 文、圖／jason

udn走跳美食／jason

新開幕！彰化芬園吃火鍋泡足浴看夜景餐廳推薦——火鍋以養生為出發，設計黑瑪卡及黑蜆等火鍋湯底，搭配肉品及蔬果菜盤，吃起來無負擔又好吃。吃完去泡個海鹽足浴，在139縣道7樓高度俯瞰台中彰化夜景，是個很完美的行程。

【3果6素 360度超級食物景觀餐廳

3果6素 360度超級食物景觀餐廳影片

3果6素 360度超級食物景觀餐廳介紹

3果6素位在穿越彰化和南投的139縣道上，餐廳地址是為屬於彰化芬園，但其實離南投非常的近，就連台中太平的我，只要半小時多一點就到了。

3果6素2024年開幕，業主主要是某生物科技的老闆，因為自己健康問題，然後在治療與康復過程中，重新檢視了生命，所以決定投入了健康飲食的領域，知道『病從口入』的重要性，在店內的菜單內，可以看到都是以養生為出發的食材，並且也和秘魯合作引進印加果油、辣木、木鱉果等超級食物，並且入菜為餐點。

3果6素停車場

餐廳被有多個停車場可以使用，餐廳門前有停車格。

如果滿了不用擔心，前方30公尺有第二個停車場，如果又滿了再往前還是有第三個停車場。

3果6素用餐環境

去年完工的七層樓高的白色建築物，目前開放用餐空間為6~7樓，所以來到這可以直接坐電梯到6樓，到接待櫃台等候帶位。

假日用餐人潮非常多，建議來之前先打電話預約，6樓的用餐空間都是屬於室內空間，環境上還滿典雅的，一旁大片的透明玻璃依稀可以看到市景。

6樓的陽台就是一整圈的足浴空間，看個人想要欣賞哪個方位的景色都不是問題。

7樓的用餐空間（視6樓的用餐人潮開放），平常需要由服務人員帶位。7樓算是個半開放的空間，如果氣溫溫度適宜的話，這是個邊用餐邊欣賞夜景的好空間。

7樓就有更多的足浴空間，不怕會沒有位置。

甚至有一區目前業者要陸續研發蒸氣足浴的部分，大家可以期待一下。

3果6素菜單

菜單在這，餐廳每人低消只要139元，主要以火鍋及煲湯為主，點餐再加上泡腳會有優惠價(原價169元優惠價139元)。

3果6素餐點介紹

調味區，因為講究養生所以並未提供沙茶醬，不過推薦他們的老薑麻油醬，不管是沾食材或拿來拌飯拌麵都適合。

【大和黑蜆魚片火鍋：399元】

魚片火鍋可以選擇鱸魚或巴沙魚片，我選擇的是鱸魚，鱸魚份量滿多，而且菜盤都滿講究養生，沒有過多的加工火鍋料。

火鍋附有辣木茶、海燕窩、黑米飯

辣木茶富含防氧化物、維生素C和β胡蘿卜素，辣木茶中所含的防炎化合物有助於促消化、安胃。

火鍋食材有講究，黑五類：大和黑蜆、黑瑪卡、黑米、黑木耳、黑香菇。

湯底是由黑瑪卡切片、薑絲、蒜碎、雞骨架熬製，再加上秘魯火山鹽。

看起來輕輕淡淡，但隨著湯底滾後，依序加入黑瑪卡切片、黑蜆和蒜末薑片。黑蜆來自日本，營養價值高，被譽為黑鑽石，過沒多久就會看到湯底帶點鮮度及白色混濁精力湯的感覺。

鱸魚片也是給的很霸氣，我一次加入，差點把所有的火鍋料給淹蓋，魚片新鮮魚肉細緻，可以先吃吃原味，再沾點老薑麻油，提升香氣。

海燕窩是一種生長於海岸潮間帶的海草類植物，因含有豐富的水溶性膳食纖維和膠原質及多種珍貴的微量元素，加入枸杞增加一點甜味，很養生。

【滋補強身黑瑪卡：369元】

第一次聽到居然有用黑瑪卡當作湯底的火鍋，黑瑪卡源自於秘魯，也是業主極力想要推廣的超級食物之一。營養成份豐富，有「南美人參」之譽，營養成分較一般瑪卡高數倍至數十倍。

黑瑪卡湯底由黑瑪卡切片、紅棗、枸杞、雞骨架熬製加入秘魯火山鹽，喝起來清爽甘甜，整個就是很沒有負擔，火鍋附有辣木茶、海燕窩、辣木飯

肉品的部分可以選擇豬肉或牛肉，這次選擇的是牛肉，肥瘦適當，搭配清爽湯底，很有加分的效果。

海鹽足浴看夜景

每次足浴的時間為一小時，單泡為169元，搭配餐點只要139元，吃完飯以後，可以憑券去櫃檯，領海鹽及擦腳巾，泡足浴的地方6樓和7樓都有，圍繞著餐廳都有設置足浴區，可以依照自己的喜好去選擇。

7樓到了晚上整個氣氛又不一樣了。

泡足浴的設計有設置平台，然後可以把還沒喝完或再點杯熱飲，就可以邊泡腳邊喝熱飲，很舒適。

每個足浴都有冷水和熱水，可以依照自己喜好去調解，再倒下海鹽，就可以舒服的泡腳啦。

飽餐一頓，再來泡腳聊天看夜景，好像有這麼一點浪漫。

3果6素評價

以養生為前提發展出的餐點，吃起來較無負擔，會發展這樣的餐點，或許跟生技公司背景有關，終究要吃到嘴巴裡面的東西還是要謹慎。

吃完再結合泡腳，然後再以7樓的高度看彰化及台中市區，真的是個很完美的行程，如果有來彰化南投一帶，推薦來這裡走走喔。

3果6素 360度超級食物景觀餐廳

營業時間：週一～週五 11:30~22:00／週六～週日 10:30~22:00

地址：彰化縣芬園鄉大彰路二段88號

電話：0902-369-369

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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