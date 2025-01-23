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國際級現象！「逛寶雅想大便」國外也同感 澳洲醫生解釋原因

溜小孩新景點！「追風奇幻島」旗艦店台中開幕 春節親子遊新選擇

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追風奇幻島麗寶店有 VR 蹦床、百萬大球池、網繩迷宮等，是小孩放電最佳去處。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
追風奇幻島麗寶店有 VR 蹦床、百萬大球池、網繩迷宮等，是小孩放電最佳去處。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著農曆春節的腳步悄悄逼近，麗寶樂園今年推出三大新春活動，包括抽獎活動、雙人月光票499元、春節電商福袋，將從線上商城到園區現場，全面點燃節慶歡樂氛圍，麗寶休息站還有全台最大「追風奇幻島」旗艦店正式開幕，占地300坪，將成為中部最具亮點的親子娛樂新星。

今年春節初一到初五，麗寶樂園每日推出千份好禮，遊客只要加入會員並登錄當日於麗寶樂園、麗寶休息站廣場、麗寶福容大飯店及賽車主題旅店不限金額發票，就有機會抽中價值超過六萬元的麗寶福容大飯店總統套房，豐富獎項還有 iPad、台南晶英酒店住宿券、水陸雙園護照、樂園門票、電影票，等你帶回家! 01/25-02/01麗寶樂園夜間營運至19:00，貼心推出「雙人月光票」499元優惠，適合過年睡到自然醒、想要避開人潮的遊客。

▲追風奇幻島麗寶店有假日限定的高空探索，適合大膽愛挑戰的孩子。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲追風奇幻島麗寶店有假日限定的高空探索，適合大膽愛挑戰的孩子。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

溜小孩全新景點就在台中！國內知名的室內親子樂園「追風奇幻島」，第13間據點落腳在麗寶樂園渡假區，佔地300坪，是目前全台最大、項目最齊全的豪華旗艦店，地點在麗寶休息站內（同麗寶福容大飯店 L2 層），到飯店住宿用餐、OUTLET 逛街、搭乘摩天輪賞景走路不用5分鐘即可抵達，全家願望一次滿足，春節消費也能參加抽獎活動，快來試手氣拿好康。

「追風奇幻島－FUN 樂星球」共有六大主題區域，其中有假日限定的高空探索，包括獨木橋、梅花樁、飛簷走壁等項目，適合大膽愛挑戰的孩子，刺激感破表的還有最高點將近90度垂直的魔鬼大滑梯；小小孩也有專屬區域，打造成童趣稻穀場的陶粒沙池，讓孩子化身一日農夫，超多款小車可以騎乘，以及 VR 蹦床、百萬大球池、網繩迷宮、甜甜圈滑雪等項目，絕對是小孩放電最佳去處。

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