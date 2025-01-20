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「茶六鹿港店」1月22日試營運！滿額送「和牛兌換券」，還有限定新春套餐快預約

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自茶六燒肉堂臉書
圖／取自茶六燒肉堂臉書

輕井澤集團旗下人氣燒肉品牌「茶六燒肉堂」正式宣布鹿港店將於1月22日試營運，即日起開放線上與電話預約。茶六目前全台已有六家分店，這次進駐彰化鹿港，成為品牌拓展版圖的重要一步。為迎接新年到來，全台茶六特別推出期間限定的「瑞蛇迎春套餐」，為顧客帶來一場豐盛的燒肉盛宴。

圖／取自茶六燒肉堂臉書
圖／取自茶六燒肉堂臉書

圖／取自茶六燒肉堂臉書
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首先，「瑞蛇迎春套餐」售價NT$4280，主餐包含澳洲和牛肩小排、霜降和牛、和牛肋條及日本和牛肩胛等多款高品質肉品，搭配去骨雞腿肉、松阪豬肉及精燉湯品等附餐，更可自由選擇沙拉、海鮮拼盤、米食、甜點或飲品作為加碼享受，讓顧客體驗極致鮮嫩與豐富口感。

圖／取自茶六燒肉堂臉書
圖／取自茶六燒肉堂臉書

鹿港店位於彰化縣鹿港鎮中正路306號，提供每日午餐與晚餐服務，並可提前30天預約訂位，即日起開放預約，試營運期間，單筆消費滿3000元還可獲贈「和牛盛合兌換券」，數量有限，先搶先贏！顧客可透過24小時線上平台或撥打專線04-7740188完成預約。快來感受新春燒肉的幸福滋味，茶六鹿港店期待讀者的光臨！

圖／取自茶六燒肉堂臉書
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和牛 海鮮 澳洲 燒肉 鹿港

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