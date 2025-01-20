聽新聞
0:00 / 0:00
「茶六鹿港店」1月22日試營運！滿額送「和牛兌換券」，還有限定新春套餐快預約
輕井澤集團旗下人氣燒肉品牌「茶六燒肉堂」正式宣布鹿港店將於1月22日試營運，即日起開放線上與電話預約。茶六目前全台已有六家分店，這次進駐彰化鹿港，成為品牌拓展版圖的重要一步。為迎接新年到來，全台茶六特別推出期間限定的「瑞蛇迎春套餐」，為顧客帶來一場豐盛的燒肉盛宴。
首先，「瑞蛇迎春套餐」售價NT$4280，主餐包含澳洲和牛肩小排、霜降和牛、和牛肋條及日本和牛肩胛等多款高品質肉品，搭配去骨雞腿肉、松阪豬肉及精燉湯品等附餐，更可自由選擇沙拉、海鮮拼盤、米食、甜點或飲品作為加碼享受，讓顧客體驗極致鮮嫩與豐富口感。
鹿港店位於彰化縣鹿港鎮中正路306號，提供每日午餐與晚餐服務，並可提前30天預約訂位，即日起開放預約，試營運期間，單筆消費滿3000元還可獲贈「和牛盛合兌換券」，數量有限，先搶先贏！顧客可透過24小時線上平台或撥打專線04-7740188完成預約。快來感受新春燒肉的幸福滋味，茶六鹿港店期待讀者的光臨！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言