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家庭旅遊必住！2025熱門台中親子飯店報你知，兒童遊樂設施超豐富，還有插畫親子房型

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圖/AsiaYo提供
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還在煩惱一家大小去台中完要住哪裡嗎？AsiaYo 今天精選了 5 家超優質的台中親子飯店想要和你分享，這些飯店不但有豐富的兒童遊樂設施，還有溫馨可愛的家庭房型，有些甚至有超貼心的準備了嬰兒床、嬰兒澡盆，讓你可以帶寶寶輕鬆出遊！另外，這些台中飯店也鄰近麗寶樂園、逢甲夜市等熱門景點，是帶小朋友出門的好選擇喔～


💖 台中親子飯店選擇攻略

💖熱門台中親子飯店推薦

不藏私和你分享超熱門的台中親子飯店，不但交通方便而且設備超完善，而且每間飯店都各有不同的特色，一住就愛上！

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💖台中親子遊樂設施飯店推薦

說到親子飯店，一定要有遊樂設施，尤其是年齡較小的小朋友最喜歡了！這些飯店都有溜滑梯、游泳池等兒童專屬的設施喔～

💖台中親子主題房飯店推薦

入住親子主題的房型，可以讓一家大小一起享受美好的旅遊時光，飯店會準備小朋友喜歡的玩具，還會提供嬰兒需要的用品～

圖/AsiaYo提供
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希望看完這篇文章後，你可以找到一家人去台中的好住處！也歡迎來 AsiaYo 參考看看更多親子飯店，鄰近台中的南投親子飯店附近也有很多景點可以帶小朋友去玩，還有新竹親子飯店和苗栗親子飯店也是很棒的選擇唷～

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