彰化田中車站換新貌！首座國產木材低碳鐵道車站開工 林業保育署攜手鐵道局共推木構裝修

【旅奇傳媒/編輯部報導】農業部林業及自然保育署（簡稱林業保育署）攜手交通部鐵道局，01/11於臺鐵田中車站簽署建構低碳鐵道車站合作備忘錄，由林業保育署署長林華慶及鐵道局局長楊正君共同簽署，田中車站未來將成為國內首座以國產木材打造的低碳車站，成為臺灣邁向永續低碳的示範亮點；這也是國內交通與林業首度跨部門合作，交通部長陳世凱與彰化縣長等多位貴賓出席見證。

運用國產材做為主結構及裝修的新田中車站，將成為集集鐵路支線的起點，未來設計上將展現木育意象，以木結構的月台雨棚，結合車站外觀立面及室內裝修的木質元素，讓旅客在旅途轉乘之際，沈浸於集集鐵道支線過往木業重鎮的氛圍。

田中支線鐵路新建工程開工動土儀式。 圖：農業部林業及自然保育署／提供

林業保育署表示，鐵道是低碳運輸的交通工具，若場站新建與裝修能運用可再生的木材，更可降低營建過程的碳排放。然而臺灣市場的木材仍有97%來自進口，其中至少有三成還是來自熱帶國家的天然林，因此臺灣應該善用自己的人工林，適度提升國產木材自給率，以避免木材越洋運輸的能源消耗與碳排放，也能藉此保護熱帶國家的珍貴天然林，因而該署於106年宣示「國產材元年」，致力振興國內人工林產業，提升國產材自給率。

林業保育署署長林華慶指出，該署已制定代表合法木材的 QRcode 溯源條碼系統，所轄管的國有林也於113年全區獲得 FSC 國際森林驗證。此次與鐵道局攜手合作，將國產材導入臺鐵車站新建與裝修工程，未來臺鐵田中車站內裝及新田中車站嶄新站體，無論是木構或室內裝修，將全數使用 FSC 驗證的國產木材，旅客除了能享受木材的溫潤；掃描木材上的 QRcode 溯源條碼，也能得知木材的產地。

▲位於八卦山南麓的田中森林公園，週邊步道環繞景致優美。 圖：shutterstock／來源

林業保育署也說明，由於森林碳匯是樹木吸收二氧化碳後將碳固定並保存在木材中，因此具有碳保存與碳替代的效果，未來鐵道局新建的車站所運用的木材，透過林業保育署建置的「臺灣林產品碳匯計算平臺」，將能計算出其總固碳量，除了具體量化新建工程的減碳效益，對旅客也是最好的氣候與環境教育。

林業保育署與鐵道局將持續攜手推動更多以永續人工林國產材為主體的低碳鐵道車站，為臺灣環境永續與淨零碳排共同努力。

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