快訊

大批國人海外過年…去這國都不打流感疫苗 醫示警：當地死亡驟增

被TikTok帳號傳「接吻深偽影片」 柯建銘、吳思瑤提告國安法等罪

藝人李威現身！第三度到案作證不發一語 精舍虐殺命案已羈押4人

彰化田中車站換新貌！首座國產木材低碳鐵道車站開工 林業保育署攜手鐵道局共推木構裝修

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲田中車站嶄新站體 3D 模擬圖。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
▲田中車站嶄新站體 3D 模擬圖。　圖：農業部林業及自然保育署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】農業部林業及自然保育署（簡稱林業保育署）攜手交通部鐵道局，01/11於臺鐵田中車站簽署建構低碳鐵道車站合作備忘錄，由林業保育署署長林華慶及鐵道局局長楊正君共同簽署，田中車站未來將成為國內首座以國產木材打造的低碳車站，成為臺灣邁向永續低碳的示範亮點；這也是國內交通與林業首度跨部門合作，交通部長陳世凱與彰化縣長等多位貴賓出席見證。

運用國產材做為主結構及裝修的新田中車站，將成為集集鐵路支線的起點，未來設計上將展現木育意象，以木結構的月台雨棚，結合車站外觀立面及室內裝修的木質元素，讓旅客在旅途轉乘之際，沈浸於集集鐵道支線過往木業重鎮的氛圍。

田中支線鐵路新建工程開工動土儀式。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
田中支線鐵路新建工程開工動土儀式。　圖：農業部林業及自然保育署／提供

林業保育署表示，鐵道是低碳運輸的交通工具，若場站新建與裝修能運用可再生的木材，更可降低營建過程的碳排放。然而臺灣市場的木材仍有97%來自進口，其中至少有三成還是來自熱帶國家的天然林，因此臺灣應該善用自己的人工林，適度提升國產木材自給率，以避免木材越洋運輸的能源消耗與碳排放，也能藉此保護熱帶國家的珍貴天然林，因而該署於106年宣示「國產材元年」，致力振興國內人工林產業，提升國產材自給率。

林業保育署署長林華慶指出，該署已制定代表合法木材的 QRcode 溯源條碼系統，所轄管的國有林也於113年全區獲得 FSC  國際森林驗證。此次與鐵道局攜手合作，將國產材導入臺鐵車站新建與裝修工程，未來臺鐵田中車站內裝及新田中車站嶄新站體，無論是木構或室內裝修，將全數使用 FSC 驗證的國產木材，旅客除了能享受木材的溫潤；掃描木材上的 QRcode 溯源條碼，也能得知木材的產地。

▲位於八卦山南麓的田中森林公園，週邊步道環繞景致優美。　圖：shutterstock／來源
▲位於八卦山南麓的田中森林公園，週邊步道環繞景致優美。　圖：shutterstock／來源

林業保育署也說明，由於森林碳匯是樹木吸收二氧化碳後將碳固定並保存在木材中，因此具有碳保存與碳替代的效果，未來鐵道局新建的車站所運用的木材，透過林業保育署建置的「臺灣林產品碳匯計算平臺」，將能計算出其總固碳量，除了具體量化新建工程的減碳效益，對旅客也是最好的氣候與環境教育。

林業保育署與鐵道局將持續攜手推動更多以永續人工林國產材為主體的低碳鐵道車站，為臺灣環境永續與淨零碳排共同努力。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

八仙山森林遊樂區山櫻花開花約2成 櫻花之約下月8日登場

獨／桃園平鎮車站永久站南移生變 改月台南延地方反彈

運轉員執勤前未酒測等4違規鐵道局恐罰480萬 台鐵擬提訴願

彰化台鐵田中支線動工 銜接高鐵轉運預計2031年通車

相關新聞

「茶六鹿港店」1月22日試營運！滿額送「和牛兌換券」，還有限定新春套餐快預約

輕井澤集團旗下人氣燒肉品牌「茶六燒肉堂」正式宣布鹿港店將於1月22日試營運，即日起開放線上與電話預約。茶六目前全台已有六家分店，這次進駐彰化鹿港，成為品牌拓展版圖的重要一步。為迎接新年到來，全台茶六特別推出期間限定的「瑞蛇迎春套餐」，為顧客帶來一場豐盛的燒肉盛宴。

挑戰全台最大控肉飯糰！ 台中人氣早餐「臻味登飯糰」，小鳥胃請先跳過

udn走跳美食／糖糖 挑戰全台最大控肉飯糰！這間位在台中太平的臻味登飯糰可是台中太平人氣早餐，他們家的飯糰可厲害了，份量大到比一個便當的量還多，吃完直接飽兩頓，小鳥胃的朋友千萬別來挑戰，飯糰口味

「粼光遶境」點亮北港！媽祖光影奇蹟 帶你走進光影祈福之旅

燈火璀璨映紅了北港的夜空，粼粼光影在媽祖的庇佑下訴說著希望與祝福！2025北港燈會隆重登場，十大燈區將北港的傳統故事與創意巧思完美結合，帶來一場視覺與心靈的盛宴！

料多到爆炸！ 台中人氣燒臘店「吉仕貳館」進軍西屯 超狂四寶飯、招牌燒鴨腿飯必嚐

udn走跳美食／糖糖 台中人氣燒臘店再開分店！於12月新開幕的吉仕貳館就位在台中西屯，主打港式燒臘，超狂四寶飯，料多到爆炸，還有招牌燒鴨腿飯，太晚來買不到！西屯喜歡吃燒臘的朋友趕緊將吉仕貳館給筆

新年賞梅來南投！6大必訪雪白花海秘境 打卡美照拍不停

隨著冬季寒意漸增，南投的梅花也在山間悄然綻放，化作一片片銀白花海，為新的一年帶來了別樣的浪漫。本篇懶人包將介紹目前花況極佳的南投六大賞梅秘境，讓遊客們能在新的一年，徹底放鬆心情，沉浸在梅花的芬芳與自然的靜謐中！

2025彰化賞花趣！最新「洋紅風鈴木x浪漫波斯菊」花海全都收

雖正值寒冷冬天，但彰化縣依然披上華麗的花卉盛裝，邀請每位旅人一同走進如夢似幻的暖冬賞花時分。這個年初，從粉嫩的洋紅風鈴木到絢麗的波斯菊花海，再到富有色彩張力的九重葛通通有！每一個景點都充滿著獨特的魅力，絕對值得民眾親自探訪！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。