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2人同行「粵吃粵飽」超划算！ 台中知名「港式料理吃到飽」限時回歸 45道港點無限供應 連北京片皮鴨也有

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝台中金典酒店臉書粉專
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台中饕客們別錯過！ 位於台中金典酒店15樓的知名「金園中餐廳」，宣布即日起至2/27止，「粵吃粵飽」港點料理無限放題再度回歸，2人同行午餐免破千元，就能享用45道的港式點心、粵菜等無限吃到飽

圖／翻攝台中金典酒店臉書粉專
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以台灣一品宴、金鴨宴享譽盛名的金典酒店「金園中餐廳」，近年於春節前後皆會讓饕客盡情享用「港式料理吃到飽」，「粵吃粵飽」供應的品項，包含冰梅番茄、紹興醉雞、太白翁醉蝦等冷盤，以及式點心、粵式料理、季節時蔬、麵飯等等類別。

圖／翻攝台中金典酒店臉書粉專
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其中，可以選揚州炒飯或鴨架生滾粥等主食；松鼠魚球、鹹魚雞粒豆腐煲、XO醬百花油條、淮揚無錫骨等粵式餐品，連北京片皮鴨都供應在內(限定每人3片捲餅)。

圖／翻攝台中金典酒店臉書粉專
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金園中餐廳「粵吃粵飽」呷福飽無限放題活動自即日起至2/27期間供應，2人以上同行，可享午餐特價每人990元，晚餐1,090元，4-6歲兒童350元、7-12歲兒童640元，但若1人用餐則以原價午餐1,380元、晚餐1,480元計價，以上皆須另+10%。

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台中美食 吃到飽 粵菜 酒店 饕客

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