2025彰化賞花趣！最新「洋紅風鈴木x浪漫波斯菊」花海全都收





剛迎來2025年，彰化繽紛花季熱情不減！從粉嫩夢幻的洋紅風鈴木到浪漫綻放的波斯菊花海，每一處都充滿大自然的美麗詩意。本篇懶人包精選最具代表性的賞花熱點，帶你輕鬆掌握地點特色、最佳觀賞時間，徜徉在一片片花海間，感受彰化限定的浪漫氛圍！





▲圖片來源：IG@dust._journey





洋紅風鈴木





│崙雅國小

│南郭國小

│內安國小





波斯菊花海





│和美波斯菊花田

│田中鎮頂潭里望高寮





九重葛





│輝豐園藝－九重葛之家





社頭崙雅國小：粉嫩花海如夢似幻





位於彰化社頭的崙雅國小，每年花季時都會成為賞花愛好者的天堂。校園西側的十多棵洋紅風鈴木，當花朵盛開時，粉嫩的花簇交織成一條花之走廊，彷彿漂浮在空中的粉紅棉花糖，讓每位到訪的旅人都忍不住停下腳步，感受這份獨特的浪漫氛圍。





▲圖片來源：IG@dust._journey





今年的花況更是別有風情，淡粉與桃紅雙色交錯，儘管花開的密度不如往年，但這幅由大自然親手繪製的水彩畫，依舊讓人心醉神迷。最佳的拍攝地點就在學區旁的中山路段，無論是站在花樹下抬頭仰拍，還是靠著圍牆取景，都能輕鬆拍出絕美的畫面。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【彰化崙雅國小洋紅風鈴木】

賞花期間：即日起至一月中旬

賞花地點：彰化崙雅國小（彰化縣社頭鄉中山路一段）

停車方式：路邊停車

（拍攝於2025年1月初）





市區南郭國小：一棵花樹的奇蹟





南郭國小的洋紅風鈴木是彰化的明星級花樹，每當花季到來，這棵花樹總能吸引大批人潮。最佳觀賞點位於南校街側門，雖然目前花況尚未達到最佳狀態，但隨著天氣回暖，滿開的盛況指日可待。





▲圖片來源：IG@dust._journey





這棵風鈴木樹在盛開時，花團錦簇的模樣彷彿懸掛著一顆顆花繡球，無論是清晨還是黃昏，都擁有獨特的光影美感。每年都有遊覽車特地載著遊客前來，只為一睹這棵神奇花樹的風采，成為彰化春季最具代表性的景觀之一。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【彰化南郭國小通學道路洋紅風鈴木】

賞花期間：即日起至一月中旬

賞花地點：彰化縣彰化市中興路98號（南校街上）

（拍攝於2025年1月初）





田中內安國小：賞花界潛力股新星





除了崙雅與南郭，內安國小也是彰化賞花名單中的隱藏版寶藏景點。校園旁的洋紅風鈴木已悄然綻放，桃紅色的花朵在周圍綠意的襯托下格外亮眼，成為旅人停下腳步駐足觀賞的最佳理由。





▲圖片來源：IG@dust._journey





這裡的花況或許不像其他知名景點那般壯觀，但正因如此，內安國小保有一種低調而靜謐的美。來到這裡，您可以避開人潮，獨自享受被粉嫩花海環繞的悠閒時光，輕鬆捕捉每一個動人的瞬間。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【彰化內安國小】

賞花期間：即日起至一月中旬

賞景地點：彰化縣田中鎮中南路三段54號

（拍攝於2025年1月初）





和美波斯菊花海：15公頃的療癒粉紅海洋





當涼風輕輕吹過彰化和美鎮，一大片粉紅波斯菊花海悄然綻放，這片面積廣達15公頃的花田，成為每年必訪的夢幻打卡點。農民們利用休耕期間，在這片土地上種滿了波斯菊與向日葵，形成一幅繽紛的田園畫卷。





▲圖片來源：IG@dust._journey





無論是站在田埂小徑，還是沿著水泥圳溝旁取景，每個角落都是一幅天然的明信片。花朵隨風搖曳，空氣中瀰漫著淡淡的花香，無論是遠眺整片花海的壯觀景象，還是近拍花朵的嬌嫩模樣，都讓人流連忘返。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【和美波斯菊花田】

賞花期間：即日起至一月中下旬

賞花地點：彰化縣和美鎮線東路三段107號

停車方式：路邊停車

（拍攝於2024年12月底）





田中鎮波斯菊花海：稻田與花海的創意饗宴





每年冬季，田中鎮頂潭里的望高寮稻田化身為一座大型的藝術展場。今年的稻草人藝術節以「龍稻田中」為主題，稻草裝置藝術與12公頃花海交相輝映，將金黃稻田與繽紛花毯巧妙結合，呈現獨一無二的田園美景。





▲圖片來源：嚴秀鳳攝影





知名藝人任賢齊更特別站台推廣，為家鄉的活動增添星光。即便開幕活動已落幕，但靜態的藝術裝置和綿延的花海依舊開放參觀，讓遊客能夠自由穿梭在稻草藝術與花海之間，感受這片土地的純樸與創意。





▲圖片來源：嚴秀鳳攝影





【田中頂潭里望高寮波斯菊花海】

賞花期間：即日起至農曆春節前

賞花地點：彰化田中田中鎮頂潭里望高寮

（拍攝於2024年12月中下旬）





田尾九重葛秘境：繽紛花牆的浪漫天堂





最後，來到彰化田尾的「輝豐園藝－九重葛之家」，今年的花況更佳、更繽紛奪目！這裡擁有各式顏色的九重葛花牆，從深紫、淡紫到桃紅、粉紅，甚至是純白，每一種顏色都展現出九重葛特有的熱情。





▲圖片來源：IG@dust._journey





花園內佈置得井然有序，花牆、花拱門與花瀑布交織成夢幻場景，隨手一拍都是動人的畫面。園區全年免費開放，特別是在花季巔峰期，無論是攝影愛好者還是尋找療癒時光的旅人，都能在這片色彩繽紛的花園中找到屬於自己的浪漫角落。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【輝豐園藝－九重葛之家】

賞花期間：即日起至一月下旬

賞花地點：彰化縣田尾鄉民族路一段477號

門票費用：免費參觀

（拍攝於2024年12月初）





在這個冬日，就讓我們一同走進彰化，欣賞洋紅風鈴木的粉嫩浪漫，沉醉在波斯菊花海的夢幻美景，感受稻田藝術的純樸創意，最後在九重葛秘境中為這寒冷的季節裡增添一絲暖暖的盎然春意吧！





▲圖片來源：IG@dust._journey





▲圖片來源：IG@dust._journey





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