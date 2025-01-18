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「粼光遶境」點亮北港！媽祖光影奇蹟 帶你走進光影祈福之旅

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：交通部觀光署（往年照片）
▲圖片來源：交通部觀光署（往年照片）

▲圖片來源：交通部觀光署（往年照片）
▲圖片來源：交通部觀光署（往年照片）


當北港的街巷隨夜幕降臨，燈光點亮，歷史與文化交織的場景宛如畫卷展開。今年【2025北港燈會】以「粼光遶境」為主題，為元宵佳節注入現代設計與傳統情感的完美融合，成為這座媽祖庇佑小鎮一年中最閃耀的時刻。從北港朝天宮起源的燈會傳統到全新的燈區設計，這場盛會將光與影的故事娓娓道來，帶給人們滿滿的希望與祝福。


▲圖片來源：雲林縣政府
▲圖片來源：雲林縣政府


粼光訴說希望，十大燈區閃耀登場


以北港朝天宮媽祖服飾的鮮紅色為靈感，今年的燈會主視覺展現溫暖的守護力量，四大主題、十大燈區分布在北港的老街巷弄、義民廟、顏思齊紀念碑圓環等地，為每位到訪的旅客鋪展一段光影之旅。從象徵媽祖庇佑的紅色燈光到細緻展現地方故事的創意燈飾，燈區彷彿化身為一個個小宇宙，讓人們在光影流轉間感受到對未來的希望。


▲圖片來源：Tsao Hsiao-chi攝影（往年照片）
▲圖片來源：Tsao Hsiao-chi攝影（往年照片）


▲圖片來源：交通部觀光署（往年照片）
▲圖片來源：交通部觀光署（往年照片）


亮點搶先看：義民廟與顏思齊圓環的傳統與現代碰撞


1月24日起，義民廟燈區和老街巷弄燈區將率先亮相，傳統建築與現代燈光設計相得益彰，為北港的街道帶來全新生命力。2月3日，顏思齊紀念碑圓環燈區全面啟燈，這裡以「遶境」為設計靈感，將媽祖信仰與北港開拓歷史相結合，打造出融合歷史意象與現代藝術的燈光作品，成為拍照打卡的最佳地點。


▲圖片來源：交通部觀光署（往年照片）
▲圖片來源：交通部觀光署（往年照片）


▲圖片來源：交通部觀光署（往年照片）
▲圖片來源：交通部觀光署（往年照片）


▲圖片來源：Tsao Hsiao-chi攝影（往年照片）
▲圖片來源：Tsao Hsiao-chi攝影（往年照片）


點亮心中的粼光，邀你一同見證北港的璀璨之夜


從歷史悠久的燈會傳統，到結合創意與文化的現代燈飾，【2025北港燈會】是一次重溫過去、感受現在、展望未來的旅程。來吧，讓我們一起走進粼光閃耀的北港，在媽祖的守護下，迎接一個溫暖而燦爛的元宵之夜！


▲圖片來源：交通部觀光署（往年照片）
▲圖片來源：交通部觀光署（往年照片）


【2025北港燈會】

活動期間：2025/1/24-2/14

活動地點：北港朝天宮、義民廟、顏思齊紀念碑圓環與老街巷弄


延伸閱讀//萬盞燈籠海點亮斗六！絢爛色彩創意設計 年末最美老街夜景！

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