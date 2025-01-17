新年賞梅來南投！6大必訪雪白花海秘境 打卡美照拍不停





新年伊始，南投各大梅園正迎來最美的花期！潔白如雪的梅花點綴山林，每一處都是夢幻般的仙境。無論是平坦易行的土場梅園、高山景致壯麗的九尖茶廠梅園步道、低調詩意的劉家梅園、浪漫如畫的七號梅莊，還是充滿古韻的蔡家秘境梅園，以及高山視野遼闊的烏松崙石龜梅園，每個景點都各具風情，是冬日不可錯過的賞梅勝地。

九尖茶廠





九尖茶廠梅園步道位於九份二山，這裡的梅花如銀白的花毯覆蓋山頭，滿山的梅花交織成美麗的花海。無論是近拍精緻的花瓣，還是遠眺山頭的壯麗景色，都能捕捉到極致的美。步道蜿蜒在梅花林間，彷彿置身於夢幻的仙境。這裡的梅花密度極高，每一步都能感受到梅花的芬芳，令每個角落都充滿了拍攝的可能。





▲圖片來源：吳森欉攝影





地理位置及氣候條件讓這裡成為了知名的梅花賞景地點，海拔約700至1000公尺的山區為梅花提供了理想的生長環境。隨著寒流來襲，這裡的梅花盛開，為遊客呈現了一幅銀白的仙境畫卷。步道兩側梅花爭奇鬥艷，遠山的景色更為這片梅海增添了無限的魅力。





▲圖片來源：吳森欉攝影





【南投國姓九尖茶廠】

賞景地點：南投縣國姓鄉南港村長石巷27-2號





七號梅莊





七號梅莊位於國姓鄉九份二山區，是一個被梅花包圍的浪漫小天地。這裡的梅花隧道是許多遊客必訪的景點，兩旁的梅樹枝條交織成浪漫的花海。微風吹過，梅花花瓣飄落如雪，讓人彷彿置身於童話世界中。步道兩旁的梅花盛開，每一張照片都能捕捉到夢幻般的美景，是攝影愛好者的天堂。





▲圖片來源：Huang Feng攝影





梅莊裡的梅花林中不僅有美麗的梅花，還提供酸梅汁讓遊客品嚐，讓人在靜謐的梅樹間放鬆心情。與九尖茶廠相比，這裡的遊客相對較少，是一個能遠離人群，享受梅花與大自然融合的靜謐場所。





▲圖片來源：Huang Feng攝影





【南投國姓七號梅莊】

賞花地點：南投縣國姓鄉石巷23號





劉家梅園





劉家梅園位於中寮鄉，是一個低調而極具魅力的賞梅秘境。園區內擁有超過兩百棵梅樹，其中不乏樹齡超過百年的梅樹，尤以「梅王」與「風櫃斗梅后」最為著名。梅樹在冬季綻放時，白色的梅花如雪般覆蓋枝頭，與周圍的環境交織成美麗的銀白畫卷。這裡的花香四溢，每一個角落都彷彿充滿詩意，讓人難以忘懷。





▲圖片來源：Huang Feng攝影





作為私人農園，劉家梅園在平日並不對外開放，只有在梅花盛開的季節，園主會開放園區供遊客參觀。走在園內，隨處可見梅花密集綻放的景象，尤其在陽光灑落下，光影交織在花瓣上，形成如詩如畫的美景。梅園的道路蜿蜒而上，雖然有些崎嶇，但當你到達梅園的核心地帶，眼前的景色定能讓所有疲憊瞬間消散。





▲圖片來源：吳森欉攝影





【南投中寮劉家梅園】

賞景地點：南投縣中寮鄉頂坑巷12號





土場梅園





位於信義鄉的土場梅園，這片約1公頃的梅樹園區已進入盛開期，雪白的梅花如爆米花般點綴枝頭。走在平坦的園區內，遠望高山與梅花交織的景致，為你的相機提供了最絕美的拍攝角度。這裡的安靜氛圍遠離人群，是喜歡靜謐賞梅的遊客不容錯過的理想地點。漫步於這片梅海中，不僅能享受視覺上的美景，還能讓心靈得到真正的放鬆。





▲圖片來源：吳森欉攝影





土場梅園位於台21線99K處，沿途梅花的蹤跡不難發現。這裡的梅花不僅美麗，還能與遠方的高山景色相互輝映，為每一位遊客提供獨特的拍攝視角。梅花的香氣隨風飄來，微風輕拂花瓣，讓人彷彿進入了冬日的詩意世界，是賞花愛好者的天堂。





▲圖片來源：吳森欉攝影





【南投信義土場梅園】

賞景地點：南投縣信義鄉台21線556號99K處





蔡家梅園





隱藏在信義鄉的蔡家秘境梅園，這裡的梅花盛開時，潔白的花瓣如雪覆蓋枝頭，與古老的蔡家古厝交織成一幅穿越時光的畫卷。梅花與光影交錯，讓這裡成為一個充滿詩意的賞梅地點。園區內的梅樹區域被巧妙規劃在斜坡上，無論從哪個角度拍攝，梅花的美景都能呈現出不同的層次感。





▲圖片來源：吳森欉攝影





這裡的梅花在陽光的照射下更顯動人，每一朵梅花都在光影中微微閃爍，給人一種無與倫比的視覺享受。由於位置較為隱秘，這裡的遊客相對較少，適合喜歡安靜與人少的遊客前來放鬆心情，享受梅花的芬芳。





▲圖片來源：吳森欉攝影





【南投信義外坪頂蔡家秘境梅園】

賞花地點：南投縣信義鄉太平巷33號





石龜梅園





烏松崙石龜梅園位於信義鄉的高山區，這裡的梅花與金黃的油菜花交織成一幅如詩如畫的雙色花海。走進這片梅花和油菜花交織的秘境，你會感受到大自然最純粹的美。這裡的梅花與周圍的山景形成絕美的對比，無論是拍照還是放鬆心情，都是完美的選擇。





▲圖片來源：甯世漢攝影師





石龜梅園的地勢較高，四周群山環繞，視野遼闊。梅花的香氣隨風飄來，油菜花的金黃與梅花的潔白交相輝映，為你呈現出一幅自然的畫卷。這裡不僅是賞梅的好地方，也是享受清新空氣與大自然的理想秘境。





▲圖片來源：甯世漢攝影師





【烏松崙石龜梅園】

賞景地點：南投縣信義鄉綠美巷48號





這個新年，來南投賞梅，感受花香四溢的浪漫氛圍，並捕捉這些銀白花海的最美瞬間。無論是拍照打卡，還是放鬆身心，這些秘境梅園都將為你的冬季之旅增添不少精彩。









延伸閱讀//南投親子旅遊新景點！貨櫃疊疊樂親子共融公園極富挑戰性

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」



