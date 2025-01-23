市場起家碗粿攤！傳承第一代客家手藝　蛋黃碗粿尬菜脯

老字號夜市一點都不夜市！一早就很熱鬧聚集人潮，好幾攤想吃都要排隊！一整排傳統小吃店，有一間登喜味傳統客家米食很搶眼，復古攤車坐板凳、拿白瓷碗吃碗粿，好有懷舊感，碗粿傳承第一代客家嬤手藝，在來米加上手工製做，撒上炒菜脯提香、淋上特製辣醬，就是很純粹古早味～

登喜味傳統客家米食 在哪？

登喜味傳統客家米食有兩間分店！第一間在豐原第一市場裡面，第二間在豐原廟東夜市，周邊有多間收費停車場，同一排停車費從20元/小時～40元/小時，越遠收費越便宜～

地址：台中市豐原區中正路167巷2-1號

聯絡電話：0972-610073、0910-599019

營業時間：11:00～22:30

公休：每週一

廟東夜市有幾間超人氣！像是廟東菱角酥、正兆蚵仔煎、一口悶三角圓、廟東清水排骨麵、豐原肉丸、金樹鳳梨冰⋯⋯等，離開前御之屋麻糬、雪花齋餅、巴斯頓派四十年老店伴手禮可以買一下～

有空候位時上網查到，這攤的黑糖桂圓碗粿榮獲台灣第一碗，最強碗粿爭霸賽中區優選耶～

登喜味麻雀雖小五臟齊全！一共可坐約七、八位客人，裝潢擺飾好吸睛復古，在一整排傳統小吃攤販裡格外醒目～

一代老闆一直在傳統市場做水果生意，後來改賣苗栗客家米食，傳承阿婆好手藝每日凌晨兩點起來，從手工碾米開始到做粿都自己來～

地氣台灣古早味

在台灣鄉下地方看到這景象覺得很自然，但在市區看到會很吸睛，簡單的木質樸實攤車，屁股坐板凳、手拿白瓷碗，真的好復古懷舊～

小玻璃櫃有可愛小貨車、露營車與小酒杯！玻璃杯應該是韓國燒酒、日本清酒專用？不管啦！反正擺在裡面很可愛～

內用只有三個小位置！佈置好可愛呢！酒瓶架放的是台中東泉辣椒醬，加上雕花玻璃窗，太適合拍照了～

登喜味-廟東店 菜單

店內以傳統客家米食為主！餐點只有幾種選擇，有傳統碗粿、素食碗粿、蛋黃婉粿、黑糖桂圓婉粿、客家油飯與黑糖涼粉，還有客家芋粿與草仔粿都是40元～

當天還有年輕客人特地來買草仔粿！草仔粿有時顏色不太一樣，這是天然艾草色，艾草經過挑選與傳統工序，洗燙熬煮加入粿漿做成外皮，再包入曬乾炒蘿蔔絲內餡，這也是傳承阿婆古早味～

坐下來才發現有套餐！蛋黃碗粿加黑糖涼粉=110元，點套餐可以便宜五塊錢～

三層碗粿 櫃子

木質碗粿櫃子好復古！三層都是不同碗粿，這一層層碗粿在向我招手！有傳統全白碗粿加菜脯、素食碗粿與蛋黃碗粿，碗粿都是常溫，沒有熱熱碗粿，冬天半戶外空間吃有點冷，也沒熱湯可點，建議可外帶～

白色碗粿裡沒餡料！上面會加上菜脯配料與淋醬吃，口感較清爽，適合喜歡米香的朋友，我本來想點白碗粿，但為了拍照好看改成蛋黃碗粿～

客家油飯

粒粒分明客家油飯也有點冷！冬天還是比較想吃熱熱油飯，圓糯米口感很Ｑ彈，每粒米飯都挺入味，老薑與麻油香比較保守，不敢吃麻油的朋友也能試試，整體口味滿家常～

吃的到肉絲、深海乾魷魚與香菇，加點東泉辣椒醬更有台中味～

蛋黃碗粿

遵循第一代傳統作法！從在來米磨米開始製作，裡面還加入醃製過肉絲，上面再一顆烘烤過鹹蛋黃，鋪上客家炒菜脯，整個看起來色香味俱全～賣相就是好～

碗粿本身就有料！加入淋醬與炒過菜脯，特製淋醬帶點甜甜蒜香氣～

菜脯改良成現代人口味，微鹹香加上胡椒香，搭配純米香碗粿很純粹的古早味～

一定要點蛋黃碗粿！這碗我吃到一大塊肉片，肉片軟嫩沒腥味，如果是熱的會更好吃～

蛋黃我覺得只是配色用！當然吃起來也會更豐富一點～

每一口碗粿都有淡淡米香氣，口感偏軟滑綿密，不是Q彈的碗粿口感喔！想要更豐富點一定要加辣椒醬，這是店家自製獨門辣米醬，有點像蚵仔煎米醬，只是微香辣點綴～

＊用在來米磨制古早味碗粿！不會說一吃很驚艷，就是想吃可以來一碗，蛋黃碗粿很實在吃的到肉塊，菜脯不會死鹹，加點辣醬口感更豐富～

登喜味傳統客家米食

地址：台中市豐原區中正路167巷2-1號

聯絡電話：0972-610073、0910-599019

營業時間：11:00～22:30

公休：每週一

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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