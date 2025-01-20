入住台中優質酒店親子房，星際樂園玩到爽、鳳凰食號吃到飽！

台中鳳凰酒店是近兩年才開幕的優質住宿，位於台中市的中區民權路上。

鄰近第二市場、中華路夜市、一中街等知名人氣景點，開車十分鐘左右更是能立馬到達在地人最愛的旱溪夜市⋯

而勤美商圈、審計新村、向上市場、台中火車站，這些也都是位於鳳凰酒店的週邊，來台中非常值得推薦一遊的地方。

還有讓孩子玩到嗨森的星際樂園，位於鳳凰酒店的9樓，這也是爸媽期盼放鬆，孩子們放電的空間。

必須一提的是酒店內的『鳳凰食號』buffet更是不能放過。餐廳混搭台、日、韓、東南亞、西式等多國料理，給你吃得開心，也能吃巧又吃飽。

『菜單依現場供應為主』

這鳳凰食號不僅早餐可以讓你在午餐時段吃到，竟然還能吃到吃到韓式炸雞、黃金咖哩蟹、雞蛋仔等夜市點心，真的是少見。

還有人專程來吃buffet的⋯

光是這星巴克無限暢飲就真的狂

說他是台中CP最高的buffet早午餐真的不為過。

現在入住鳳凰酒店卡樂親子房，即享有『鳳凰食號』吃到飽以及星際樂園玩到爽⋯

酒店有有無障礙空間，這個很重要。

關於酒店住宿停車

住宿最重要的就是停車位，鳳凰酒店有特約停車空間，入住比較不用擔心沒有停車位。（入住的房客享免費停放24小時，採先到先停為主）

鳳凰酒店的大廳極為寬敞舒適，獨特簡約工業風以及混搭星際宇宙為主題風格，一進到酒店大廳，就讓人感覺非常舒服。

進酒店大廳先Check in

其實我們在外面吃完午餐就直接進酒店先登記，因為可以先往星際樂園跑，所以在等待入住的時候，可以先帶孩子們去瘋狂一下，我們也能趁勢休息一下。

星際樂園主題遊樂區

（入住酒店專案房型的房客，也可享星際樂園免費暢玩）

入住的房客也能付費使用這室內兒童樂園。消費資訊點此

星際樂園 開放時段：09:00-12:00 13:30-21:00

進入星際樂園須穿襪子才能入場，現場也有販售襪子唷。星際樂園空間超大、超寬敞，主題設施還滿多種的，也適合我們家小學生來遊玩。

無論是角色扮演辦家家酒、彩虹競賽車道，還有波浪型三滑道、太空火箭探索、宇宙漫步銀河探索、銀河黑洞繩網等主題等多種設施，都讓小孩玩心大悅。

帶孩子出來玩很怕汗流浹背，鳳凰酒店讓你在外頭吃喝玩樂完，進入酒店就是開始讓自己放鬆，這個星際樂園很可以。也有投幣的KTV、籃球機、電動馬馬、籃球機、彈珠台可以玩。

同個樓層有免費健身房跟投幣式按摩椅可以使用。

也有投幣式洗、脫、烘衣機可以使用。

星際樂園這樓層也有保健室，孩子們跑跑跳跳難免會遇到一些受傷的狀況，酒店內也設有醫療的資源，讓孩子開心的玩，當爸媽的也放心不少。

對了！一樓跟星際樂園這樓層都設有親子哺乳室唷！

大廳旁也有賣下午茶，孩子嘴饞想吃，點了兩份來試試。

楓糖跟花生培根的超好吃，喜歡吃可朗芙的朋友可以試試。每周星期一、四、五、六、日，13:00-19:00限定販售。

特別一提，鳳凰酒店的地下一樓有個水星會所。

是對外租借提供給人做活動、會議使用的，空間很大，環境設計也很新穎，感覺我工作的公司若在這辦活動應該會很理想。

關於鳳凰酒店房型

卡樂親子房

（一大床+跑車兒童床）

對了！現在從12/1開始，飯店已經不供應一次性備品。

這鳳凰酒店可是擁有全方位的房型，親子的房型更是大人小孩都喜歡。

每間卡樂親子主題房都有超Q、超帥氣的跑車兒童床。

床頭兩側都有檯燈，也有保險箱可以使用。

房間內也有大型液晶掛牆電視，內建一些免費的高清電影可以觀看，也有WIFI可以使用。

床頭也有緊急照明手電筒。

孩子的跑車床不但有造型，躺起來柔軟度也非常討喜，孩子是一覺到天亮呀！大人的床也是非常的軟Q好睡，像我這種在外頭極為難睡的人，睡上他們的床是格外好入眠。

除了床，特別要介紹的是，他們的梳妝盥洗設計在浴室外頭，一進來的房門旁。我覺得這設計格外的方便跟貼心，有時候一個人使用浴室，無論是洗澡、盥洗或是要上廁所都要顧慮另一個人，現在無須擔心影響別人，起床刷牙洗臉或是要洗個手非常的方便。

蛋型浴缸孩子很愛，晚上泡澡、早上起床也泡澡。在外面用蓮蓬頭洗完澡再進去浴缸泡澡非常理想。使用的沐浴洗髮精也是我們喜歡的味道，洗完澡非常舒服。

這住宿的標配冰箱、吹風機、浴巾一定是有的，加熱壺、茶包、冰箱也都在盥洗的空間旁。

關於酒店的周邊人氣景點

台中也是我們常出遊的地方。例如在鳳凰酒店旁的中華路夜市，可是我年輕求學、工作時常走跳的夜市，木瓜牛奶、肉骨茶、炒飯、冷凍芋都是我每次來台中必吃必喝的美食。

一中街也是我們一家四口很愛逛的地方，有吃有喝，買衣服鞋子這裡也能挖到寶，尤其蛋包雞的洋芋片跟一中的碳烤雞排我們也是必吃。

這次我們也專程跑來心心念念的旱溪夜市，果然沒有讓我們失望。

離鳳凰酒店也不遠，建議開車的朋友，直接搭計程車去旱溪，因為停車費會比計程車費還貴，自己開車也不見得找得的位置，除非平日前往，週末假日真的是想要有停車位，真的是微乎其微。

從鳳凰酒店到旱溪大約10-15分鐘的車程，非常的近，來回的車錢也大約落在300出頭，非常的划算。

旱溪我們這次是衝著方臉師傅跟一也豆乳雞還有六六碳烤雞排去的，果然沒有踩雷，樣樣都是好吃。我要特別推薦這間我尋找已久的豐仁冰，真的是好吃，口味也多種，再加上標配的花豆跟冰淇淋就是爽度破表。

逛完夜市就是直接回去酒店躺平睡覺。

關於鳳凰食號

位於鳳凰酒店的2樓，以工業風設計的「鳳凰食號」buffet餐廳，用餐空間超舒適、超寬敞。用餐時段為上午7點到下午1點持續供應，用餐時間為兩小時。

詳細用餐資訊點此

話說，一家四口都睡得很好，起床就是慢條斯理的賴床、刷牙洗臉、整理行李，然後等待11點退房後吃早餐⋯⋯不是，是早午餐才對。

竟然在餐廳裡還有兒童遊樂區，這真的是我們當爸媽的神助攻，爸媽放心吃飯飯，孩子開心玩樂！

鳳凰酒店裏頭的鳳凰食號可是顛覆以往飯店早餐的用餐時間⋯⋯

不用趕著吃早餐，讓你一次吃早午餐一次包辦。人家是早餐在退房前就要享用完，他們是退房讓你連午餐一起解決，正港的早午餐無誤。

鳳凰食號的料理不多不少剛剛好，種類頗為豐富、也很多樣化⋯⋯台灣味的清粥小菜也是經典，還有鹹豆漿可以吃！

現點現做的療癒系餐點，這歐姆蛋可是超人氣。

冷盤涼拌部分，生菜沙拉、蔬菜水果可是應有盡有！

飲品除了星巴克咖啡外，還有各式茶包可以沖泡，也有冷飲機可以選擇自己想要好的茶飲，也有汽水可樂、奶茶、果汁、檸檬紅茶可以喝！

有知名的哈根達斯跟塔拉朵等其他進口高檔冰品也是讓你爽爽嗑⋯⋯

熱食區的現切火腿也很欠吃⋯⋯

韓式炸雞我超推，沾著含醬吃頗有韓式炸雞的風味！

還有魷魚羹可以自己煮來吃⋯⋯

竟然還有雞蛋仔跟西多士可以吃。

中式料理有燒賣、叉燒包、熱炒等等⋯⋯

他們的茶碗蒸我很推！

還有南洋料理⋯⋯椰奶雞、泰式黃金咖哩蟹，這蟹不吃對不起自己呀！也有各式熱炒跟叉燒酥可以吃⋯⋯

西式料理有麵包、貝果、麥片、牛奶等等的⋯⋯

星巴克無限暢飲真的是狂！

很少看過早餐提供冰淇淋就算了，竟然星巴克咖啡還爽爽讓人喝。還有還有，吃完早午餐還能讓你帶一杯星巴克在車上喝（一人限外帶一杯）

這鳳凰食號真的不是浪得虛名，我們來這入住也是衝著他的buffet來的，果然是不負眾望！

話說回來，出門遊玩就是要找個落腳處好好地放鬆、休息一下。台中鳳凰酒店可以是你最理想的選擇，親子掛的朋友更是力薦！不僅住宿空間舒適寬敞，用餐環境、以及餐點也是夠水準，是來台中遊玩住宿的首選！更是是老少咸宜、大小通吃的全方位優質住宿。

地址：台中市中區民權路162號

電話：04-3702-8555

官網：https://www.hotelphoenix.com.tw/about/

文章來源：一對爸媽兩個娃的吃貨人生 FB：一對爸媽兩個娃的吃貨人生

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