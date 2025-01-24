台中超強居酒屋！ 高CP值、營業到凌晨1點「二爺四虎食屋」食材新鮮手藝一流 必點鮭魚頭、關東煮

台中超值居酒屋推薦/台中好吃日本料理推薦～南屯最新開幕的二爺四虎食屋不僅裝潢漂亮有質感，餐點種類多樣、食材新鮮加上師傅厲害的手藝，不論各種日本料理、串燒、還有居酒屋少見的關東煮都很好吃！店內的清酒種類也很多，可以喝到很多獨特的酒款，餐點好吃環境氣氛超棒，而且服務很不錯，以後約聚餐又多了一個好選擇。

二爺四虎在哪裡？

台中居酒屋又有一家生力軍加入，二爺四虎位在南屯大墩十一街靠近永春東七路口，隔壁就是超商目標明顯，對面就是台中花市，交通便利又好停車真的很加分。

二爺四虎環境

二爺四虎食屋11月才開幕，一進門就可以看到不同於傳統日本料理的設計，整個很有質感。板前席之外，座位以4~8人方桌為主，桌與桌之間有活動竹簾，單人用餐、情侶約會、家庭聚餐或是朋友聚會都很適合。

後方還有獨立包廂可容納10~12人，裝潢非常漂亮雅緻，很適合招待貴賓或者慶祝重要節日，低消8000元記得先預約。

店內的清酒種類非常多樣，現場大約20種。我問了店員他們進貨與日本同步，在這裡可以喝到最新的酒款。不喝酒也有各種汽水、飲料可選。

(警語：未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕)

旁邊還有沖繩orion生啤酒，黑啤白啤通通有喔～

二爺四虎的清酒種類非常多，點一瓶會附上清酒冰滴容器。乍看很像是冰滴咖啡，加上冰塊再倒入清酒，可以保持冰鎮效果特別好喝，視覺味覺都滿足。

(警語：未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕)

二爺四虎菜單

每一桌都有QR Code直接用手機掃描就可以點餐，二爺四虎菜單菜色非常多，吃飽吃巧通通有，除了包廂之外沒有低消規定，也沒有用餐時間限制，內用加收10%服務費。

二爺四虎好吃嗎？

這家新開的二爺四虎日本料理水準很不錯！菜色多元幾乎日本料理店有的菜色這裡都吃的到，連居酒屋少見的關東煮這裡也有，重點是食材新鮮、手藝一流，隨便點都好吃。

磯煮鮑魚沙拉 220元

新鮮的鮑魚肉質Q彈，軟嫩好吃。加上嫩葉生菜淋上日式和風醬，整個相當清爽又開胃，第一道我們就很喜歡。

山藥明太子 130元

大片又厚切的山藥抹上厚厚的明太子醬，燒烤功夫一流，帶有脆度口感我喜歡。加上濃郁香甜的明太子海味十足，大口咬真是過癮！

炙燒比目魚握壽司 2貫180元

肥美的比目魚鰭邊肉經過炙燒後逼出油脂香氣與甜味，一入口就讓人驚艷，接近入口即化無敵軟嫩超好吃！！推薦必點～～

炙燒鮭魚握壽司 6貫320元

肥美厚切的鮭魚帶有豐富的油脂香氣，特製醬汁炙燒後更是充滿焦糖香，與鮭魚本身的海味交融一起，味道好甜啊～再加上底下的醋飯一起入口，又香又甜真是幸福的美味！

炸蝦壽司 240元

一長條捲壽司裡頭包著肥美的炸蝦，每一口都吃的到滿滿的鮮甜海味，用料真的很實在。尤其是頭尾兩段，還吃到半尾以上的炸蝦，上頭點綴魚卵，多重的海味交疊一起真是好吃！

盛合刺身 680元

刺身的種類會依照當天新鮮進貨為準，今天我們吃到鮭魚、青魽、軟絲。

鮭魚刺身肉質肥美，軟嫩的口感一入口就立即感受到香甜的油脂，越咬越香。

青魽肉質比較Q一些，味道也很甜。

軟絲滑嫩又帶有Q度，加上魚子醬更加分！！愛吃生魚片的朋友推薦必點。

鮭魚頭 580元

半顆鮭魚頭份量十足，端在手上相當有感。鮭魚頭每天有限量，一定要先預約才吃的到喔～

鮭魚頭肉質非常飽滿又很有厚度，拿10元硬幣比對就知道有多厚實！

店家烤功一流，烤到剛剛好的熟度，把鮭魚頭的油脂完美呈現，肉質無敵軟嫩！！又香又甜超好吃～～這道鮭魚頭我們大呼過癮，記得先預約才吃的到喔～

極黑無骨牛小排 780元

牛小排烤工一流!粉嫩色澤還沒開吃就先加分。一咬讓人驚艷，口感非常軟嫩又多汁，不論搭配現炸的蒜片或是玫瑰鹽都很好吃。

軟嫩的牛小排越咬越出汁，油脂與肉汁的香甜滋味有夠讚！！我超愛搭配黑松露醬的組合，黑松露真的是神助攻~大大提升牛小排的香氣與美味度，無敵好吃～～

日式唐揚雞 180元

大塊的雞腿肉裹上薄粉酥炸，表皮酥脆咬開來非常多汁。搭配七味粉或是日式美乃滋都很正點，我們超愛這個唐揚雞，大人小孩都喜歡。

日式關東煮在這裡也吃的到真是太棒了!天氣冷一定要點關東煮來吃，所有品項都是單點，我們點了六樣加上可以無限續加的甘甜湯頭，喝完好溫暖。

日本魚塊50元、手作高麗菜捲50元、鱈魚豆腐80元、魔芋塊30元、冬筍40元、大根30元

價位都是銅板價，吸飽湯汁真的很好吃！！尤其是軟綿的鱈魚豆腐吃起來好像棉花糖一樣，超特別我個人最喜歡。還有日本魚塊裡頭有章魚顆粒，每一口都很有料~湯頭跟一般關東煮不太一樣，可以無限續加，關東煮大推必點。

炒烏龍麵 150元

Q彈的讚岐烏龍麵吸飽日式醬汁與柴魚香氣，鹹鹹甜甜的相當入味好吃。再加上雞腿肉片、魚板等配料，一份吃完會有飽足感。

剁椒高麗菜 180元

高麗菜加上剁椒醬一起熱炒，鹹香辣很帶勁！爽脆的高麗菜炒過後味道很甜，與剁椒融合一起特別開胃，也很好下酒喔～

蒜味蛤蠣湯 130元

一大碗蛤蠣湯裡頭好多大顆蛤蠣，肉質飽滿又鮮甜，帶點乳白色的湯頭充滿蒜香與蛤蠣海味，超好喝。

二爺四虎優惠

新開幕陸續推出優惠活動，我們這次來看到的活動是打卡加上Google評論就送水菜豆腐沙拉，送的很有誠意耶～(優惠活動有可能變動，請依店家公告為準)

二爺四虎評論

這家新開的二爺四虎食屋真的有厲害，今天我們點的都好吃無雷！大推鮭魚頭，油脂豐富又香又嫩真是極品~還有居酒屋少見的關東煮也很正點好好吃！餐點好吃、環境舒適有質感、再加上親切的服務又好停車CP值很高，才開幕沒多久就廣受好評，我們吃過也喜歡，南屯要找好吃氣氛棒的日式居酒屋，這一家二爺四虎值得去試試。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

地址：台中市南屯區大墩十一街838號 (地圖)

電話：04-2380-0655

營業時間：17:30~01:00

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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