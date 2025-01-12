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超大一碗免100！台中高CP值麵食強店 激推必點「熗鍋麵、大滷麵」份量十足 搭配自選滷味堪稱一絕

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@tw_eating授權
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點小份就超夠吃！台中有間生意興隆的麵食小吃店，台灣人最愛牛肉麵、熗鍋麵、蛋炒飯到水餃、滷味統統有，滿滿一張菜單幾乎都不超過100元，不少人吃過都說「料好實在，CP值超高」、「牛肉麵很大碗 牛肉軟嫩好吃」。

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台中北屯這間「南北小吃」是在地著名的高CP值好店，一開店總是人潮滿滿。主打大份量的多款麵食，如果是大胃王一定能吃飽，有網友貼心分享「小碗份量：一人吃太飽，兩人剛剛好、大碗份量：挑戰你的極限，兩人可以吃超飽」。而部落客美食瓦斯桶探店點了一份85元的大份熗鍋乾麵，估計量多到能3人分食，直呼「終於知道大家怎麼都點小份這麼客氣」。

圖／IG@tw_eating授權
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炒飯部分，美食瓦斯桶也分享口感，飯粒炒到粒粒分明；滷味每樣都有入味，種類也很多，清爽不膩口。此外，有許多網友推薦「大滷麵」，如果是一人獨食建議點小碗就可以囉！

圖／摘自Google地圖（網友Jolei Ku分享）
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南北小吃

地址：台中市北屯區中清路二段333巷3號

營業時間：11:30-14:00、17:00-20:00

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CP值 小吃 滷味 炒飯 牛肉麵

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