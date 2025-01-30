財神會愛這款！過年拜拜用「元寶雞蛋糕」加持　還有接地氣「大佛造型雞蛋糕」好看又好吃

彰化人迎財神拜這個！彰化大佛鼎鼎有名，除了是熱門走春景點外，大佛還變身造型雞蛋糕，加上金元寶雞蛋糕，一整個喜氣滿滿，非常適合迎財神拜拜求好運。

圖／元寶雞蛋糕x財財佛粉專

這款供品很可以！彰化這一間「元寶雞蛋糕x財財佛」販售可愛造型的飄香雞蛋糕，金元寶與大佛造型不僅接地氣，也很符合新春的年節氣息，財盒裝有12入，售價120元。元寶雞蛋糕為原味無包餡，即便放冷香氣仍不減，不少人看到都直呼「我要拿來拜土地公」、「拿去拜拜好實用」。

圖／元寶雞蛋糕x財財佛粉專

圖／元寶雞蛋糕x財財佛粉專

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而大佛造型雞蛋糕則有多種包餡口味可以選擇，像是芋頭、起司、黑糖麻糬等，每種口味都值得一試。特別一提的是，如無法一次吃完，建議可以密封盒保存或冷藏，享用前使用烤箱、氣炸鍋或電鍋、微波爐復熱吃，脆皮、軟Q口感依個人喜好調整喔。

元寶雞蛋糕x財財佛

地址：彰化市陳稜路191號

營業時間：平日12:00-19:00；假日10:30-19:00（週三、四公休）

電話：04-7233009

分店資訊可見店家粉專