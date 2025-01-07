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台中新社賞花趣　最美梅、李花季持續至元宵！

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遊客必訪的梅花隧道。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
遊客必訪的梅花隧道。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】正值新春時節，新社福興里的梅花紛紛盛開，從現在起至1月中下旬，約莫三週的期間，梅花進入花季，在梅花季節後，就是桃接李花盛開的時節，整個花期將會持續到農曆年節元宵左右。

台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）指出，不分平假日，遊客紛紛慕名前來，人群徜徉於「梅花森林」和「梅花隧道」等景點其中，漫步花海間，歡迎民眾安排一日遊，欣賞新社季節限定美景。

▲梅花季期間還可順道逛逛在地小農特產。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲梅花季期間還可順道逛逛在地小農特產。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局長陳美秀說明，新社福興里位在聯結往東勢、谷關的交通南來北往必經之處，是新春賞梅出遊必規劃的中部景點。除了壯麗的梅花花海外，也推薦到保存著舊山城之美的「美林老街」走走，舊木造火車修理房舍、老吊橋、客家山城商家與舊碾米店等，都似乎對旅人講述著曾經的歷史，沒有濃厚的商業氣息，但多了一份靜謐的氛圍，如街上的咖啡店有開張，也可享受一杯香醇的閒情，手拿小木屋的現烤麵包，散歩其中，是喜愛懷舊的遊客不可以漏掉的打卡地點。

社區發展協會理事長彭文欽說，在梅花季節後，緊接著就是桃接李花盛開的時節，桃接李整個花期將會持續到農曆年節元宵左右，新社福興里都是美麗的花季，桃接李花色和花況都與梅花相似，花開時的盛況更是不亞於梅花季。

此外，福與生產的高級水果因為果樹使用清澈的河水灌溉，加上日夜溫差大，孕育出超群的風味與口感，目前最推薦當季的巨峰葡萄，是每位遊客必帶的伴手禮，無論自用或分享親友，都是絕佳的選擇。

▲麻竹坑的巨峰葡萄品質優品。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲麻竹坑的巨峰葡萄品質優品。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局補充，台中山城在冬春兩季是旅遊的旺季，建議提早規劃行程，可善用「台灣旅宿網」就近安排住宿，豐原、新社都有許多特色民宿，谷關溫泉區也是選擇之一。更多旅遊資訊，請至「台中觀光旅遊網」或在臉書粉絲專頁搜尋相關景點資訊。

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