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新社秋冬最美景點！完美楓紅交織落羽松景致 宛如童話森林

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：王智勇攝影　　
▲圖片來源：王智勇攝影　　


冬日台中雖冷，卻依然陽光明媚、景色迷人，而在【新社古堡花園】，一場色彩繽紛的秋冬盛宴正等待著你！這裡匯聚了四種季節美景——金黃的銀杏、火紅的楓葉、橙紅的落羽松和浪漫的風鈴木，宛如進入了一個夢幻的自然秘境。不僅是攝影愛好者的天堂，也是每個愛好大自然的旅人必訪的絕美場所。


▲圖片來源：王智勇攝影　　
▲圖片來源：王智勇攝影　　


四種季節色彩齊聚，驚艷視覺的自然美景


新社古堡花園內的美景，從一踏入園區的停車場就能感受到。停車場周邊被深橘色的落羽松環繞，樹葉隨著季節轉變，已經呈現出如火如荼的秋冬色彩，讓人驚艷不已。雖然樹高不算巨大，但那一抹濃烈的橘色，已經足以讓人留連忘返。接著，進入花園後，你會發現停車場旁邊的銀杏樹，樹葉金黃、地面也被金黃的落葉覆蓋，宛如鋪上一層柔軟的金色地毯，瞬間把你帶入一個充滿詩意的場景。


▲圖片來源：王智勇攝影　　
▲圖片來源：王智勇攝影　　


▲圖片來源：王智勇攝影　　
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不僅如此，還能在古堡與石橋之間，看到一簇簇盛開的洋紅風鈴木，雖然已過最佳觀賞期，但依然美麗地點綴著周圍的景色，給予了這片秘境一抹浪漫的色彩。繼續漫遊至花園的深處，最讓人震撼的還是那片2公頃的楓樹林，隨著秋冬季節的轉換，楓葉紅得如火如荼，猶如進入了一場美麗的冬日戀歌。


▲圖片來源：王智勇攝影　　
▲圖片來源：王智勇攝影　　


▲圖片來源：王智勇攝影　　
▲圖片來源：王智勇攝影　　


▲圖片來源：王智勇攝影　　
▲圖片來源：王智勇攝影　　


▲圖片來源：王智勇攝影　　
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▲圖片來源：王智勇攝影　　
▲圖片來源：王智勇攝影　　


獨特的光影與隱藏的落羽松林


如果你以為這樣的景致已經足夠，那麼接下來的驚喜將讓你更加滿意。當你走到花園的後方，會發現一片高聳的落羽松林，這裡的樹木在山坡上錯落有致，正午的陽光照射下，整片森林仿佛被橘色濾鏡包圍，形成了難以言喻的奇幻光影，彷彿穿越到了童話世界。在這裡，時間仿佛靜止，所有的美景都如同畫作般完美融合。最後，走向停車場的途中，還能發現更多色彩斑斕的落羽松林，雖然沒有山坡上的那麼紅，但橘黃綠交織的景色，卻有著另一番獨特的韻味。


▲圖片來源：王智勇攝影　　
▲圖片來源：王智勇攝影　　


【新社古堡花園】無疑是台中冬季最美的秘境之一。這裡不僅匯聚了四季變換的色彩，還能享受台中獨特的冬季陽光與風光，成為無數攝影愛好者的理想場所。每一步的驚艷，每一幕的美麗，都讓人沉浸其中，無法自拔。無論是與家人一同漫步，還是自己獨自探訪，這片花園都能帶給你一場難忘的視覺盛宴。


▲圖片來源：王智勇攝影　　
▲圖片來源：王智勇攝影　　


【新社古堡花園】

賞景期間：即日起至一月中下旬（花況預估僅供參考）

入園費用：400/人

停車方式：園區停車場

賞景地點：台中市新社區協中街23號


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