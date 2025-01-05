IP界新流量「吉伊卡哇」來了！2米高「吉伊卡哇氣偶」坐鎮台中 限量療癒周邊剁手手 加碼再贈「限定原創貼紙」要收藏

台中粉絲都衝了！繼魔法吉伊卡哇華山快閃店後，「吉伊卡哇」降落台中展開快閃活動，現場必拍「2公尺高角色氣偶」，以及多款限定周邊商品每樣都超療癒，人氣夯到首3日的預約入場都爆滿啦！

圖／新光三越台中中港店粉專

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日本人氣插畫家筆下IP界新流量「吉伊卡哇」累積超過350萬粉絲，除有魔法吉伊卡哇快閃台北華山外，即日起至2/2，同步在新光三越台中中港店啟動快閃店，兩公尺高的「吉伊卡哇、兔兔、小八貓」氣偶首度移師台中坐鎮，成為2025必衝熱門打卡點，可愛模樣洗版粉絲IG，快門按到停不下來。

圖／新光三越台中中港店粉專

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此外，台中快閃店現場還有不少限定周邊，像是軟澎澎睡衣玩偶吊飾、壓克力立牌扭蛋、珐瑯馬克杯等都非常值得收藏，更加碼台中限定「滿額特典」，於活動期間消費滿800元，即贈台中原創貼紙一張。值得注意的是，吉伊卡哇台中快閃店至1/6採預約制入場，沒有搶到入場整理券的朋友可別白跑一趟喔。

圖／0% Taipei粉專

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Chiikawa POP UP STORE 吉伊卡哇台中快閃店

快閃期間：即日起～2025/2/2

地點：新光三越台中中港店10F天空劇場

營業時間：週一至五11:00-22:00、週六日及假日10:30-22:00（1/28除夕10:30-18:00）