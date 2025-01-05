把握這檔吃回本！台中最夯「拉麵草莓吃到飽」最低只要449 爽嗑「6款拉麵、超強炸雞、大湖草莓」太過癮

等到你了！台中超夯拉麵吃到飽「山禾堂拉麵」再度迎來草莓季，最低449元即享多款拉麵、炸雞和大湖草莓無限爽嗑，樣樣都美味還不怕你吃，記得先訂位準備空腹開吃啦。

圖／山禾堂拉麵台中店粉專

台中人卡位！曾以拉麵吃到飽廣受民眾喜愛的「山禾堂拉麵」迎接草莓季推出「449元拉麵草莓吃到飽」，6款拉麵搭配溏心蛋、叉燒、蔥花等12種靈魂配料，特別是當季新品「麻奶拉麵」更被饕客激推必點，拉麵控可千萬別錯過。除有拉麵吃到飽外，酥脆炸雞及從苗栗大湖直送的新鮮草莓同樣吃到飽，顆顆飽滿的酸甜滋味，實現草莓自由趁現在！

圖／山禾堂拉麵台中店粉專

圖／山禾堂拉麵台中店粉專

收費部分，「拉麵草莓吃到飽」平日午餐是449元+10%、晚餐及假日則為499元+10%，用餐限時90分鐘。另因店內位置不多，最好先訂位以免久候。特別一提的是，由於草莓為季節性水果，產量無法每日穩定供應，若是為了草莓而去建議事先電話詢問供應狀況。

圖／山禾堂拉麵台中店粉專

消費方式。圖／山禾堂拉麵台中店粉專

山禾堂拉麵台中店

地址：台中市大里區德芳路二段155-2號

營業時間：11:00-14:30、17:30-21:30（最晚入場13:30、20:30）

電話：04-24063533