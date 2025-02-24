鄒族歌舞與高山茶席 探索阿里山的文化底蘊

在阿里山森林鐵路─「福森號」的遊程中，十字路站的鄒族迎賓歌舞，是一段振奮人心、能讓遊客一起起身舞動的演出。而來到水社寮車站跟著專業茶師們一起細品高山茶，又是另一番平心靜氣的「一期一會」了。

▲ 鄒族（Tsou）居住於臺灣中部的玉山西南方，以嘉義縣阿里山鄉為中心。每周日只要搭乘福森號上山，即能欣賞到鄒族熱情洋溢的迎賓歌舞秀。(攝影／陳彥豪)

鄒族歌舞 展現原味狩獵氣概

在福森號的遊程中，十字路站的鄒族迎賓歌舞，是一段振奮人心、讓遊客一起起身舞動的演出。這段由阿里山鄒族風笛euvuvu表演藝術團擔綱的演出，通常由一段祝福歌舞開始，希望來到十字路的遊客們，整趟行旅都能圓滿愉快、順利平安。而後則是手持長矛、魄力十足的狩獵舞。最後則邀旅人們一同圍圈跳舞，在樂音之中，感受原住民的熱情活力。

表演藝術團團長方二哥說，十字路昔時也曾是先人們的狩獵領域，因此狩獵舞等橋段不只是表演，也是一種傳承，希望欣賞表演的觀眾們，能因此感受到鄒族的文化之美。

▲旅客步下福森號車廂、進入水社寮國小校區，即能嗅聞到茶香撲面而來。(攝影／陳彥豪)

▲「森品茗」現場由專業的茶師引領入席，帶人深刻體驗阿里山高山茶的魅力。(攝影／陳彥豪)

細品茶韻 感受山間滋養的氣息

水社寮位處竹崎鄉，車站所在地海拔約1186公尺，站外的聚落裡有零星住戶，有一種遠離人群的野趣。在水社寮車站附近，有已經廢棄多時的龍光國小仁光分校，夏夜裡是尋訪螢火蟲的私房景點。福森號特別在此安排「森品茗」，由10位來自大阿里山地區、分別領有製茶師或茶藝師等執照的茶師們，布置茶席空間、身著茶師服儀，引領遊客探索阿里山茶的世界。

在「森品茗」的會場，分設迎賓、音樂、茶點、茶製品、茶席等5個分區，遊客們分梯次逐一感受，當在迎賓區手持竹製茶具掬一杯飲，就已經清香撲鼻、口中滿是茶韻，等到入座茶席，更能分別品味阿里山烏龍、金萱等好茶，與茶師談天論茶，度過愜意的午後時光。

欣傳媒 薛琳云 https://www.xinmedia.com/article/302580