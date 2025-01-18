挑戰全台最大控肉飯糰！ 台中人氣早餐「臻味登飯糰」，小鳥胃請先跳過

挑戰全台最大控肉飯糰！這間位在台中太平的臻味登飯糰可是台中太平人氣早餐，他們家的飯糰可厲害了，份量大到比一個便當的量還多，吃完直接飽兩頓，小鳥胃的朋友千萬別來挑戰，飯糰口味多樣化，控肉飯糰是招牌，老闆娘給料完全沒在客氣。

臻味登飯糰位置

臻味登飯糰位在台中太平成功東路，距離太平區公所不遠，早上六點半開賣，糖糖第一次十點多來排隊至少超過30個，這次九點多來人潮比較少了些。

臻味登飯糰菜單

臻味登飯糰除了傳統飯糰，還有賣刈包，飯團有分大小，如果不是大胃王的朋友，建議點小的就好。

糖糖點了一顆大的控肉飯糰，裡頭除了控肉，還加入了滷蛋、香腸、豆干、菜脯、酸菜、肉鬆、花生粉等，重點是裡頭的控肉可不只一塊，老闆娘直接給你塞好塞滿。

瞧瞧這一鍋滷爌肉，油亮亮的畫面看起來超誘人。

老闆娘將飯糰包好後還會在用報紙再包一層，聽說這樣有保溫的效果，是說這顆飯糰真的是糖糖目前吃過最大顆的飯糰啦！這size應該可以直接抵外面兩三顆飯糰了吧。

控肉飯糰 大 80元

拿起來非常有重量的巨無霸控肉飯糰，因為剛做好，飯還是熱騰騰的，感覺這份量已經比便當還有多，重點是裡頭的控肉量也多到不行。

裡頭的控肉不只份量多，也滷的非常入味，肉質軟嫩不柴，配料也超豐富，吃完這顆飯糰糖糖直接飽兩頓，想要挑戰巨無霸飯糰的朋友，趕緊將這間臻味登飯糰給筆記起來，保證吃完讓你飽到不要不要的。

臻味登飯糰

電話：04-22780859

地址：台中市太平區成功東路6號

時間：06:30~12:30

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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