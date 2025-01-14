開了近十年的煎餃老店轉型變「烤雞店」！烤雞重達2.5台斤、皮酥肉嫩又多汁，以前的招牌煎餃也吃得到

台中又有新的烤雞店了，這間"96號御田烤雞"前身是台中開了近十年的煎餃老店"西川家燒餃子"，店家因為一些緣故所以決定改店名並改賣烤雞和黑輪(關東煮)，雖說是變成烤雞店，但其實只有店名改而已，原本的煎餃、炸物烤物那些都點得到，喜歡他們家燒餃子的還是可以來吃。至於新推出的烤雞我個人也是蠻推薦的，雞是選用台東鹿野放山雞，足足有2.5台斤重，烤好後外皮金黃油亮，雞肉鮮嫩多汁，一點也不會乾柴，還蠻好吃的，建議先電話預訂，因為現場數量有限，店家12/2正式開幕有烤雞特價300元優惠，相當划算，活動只有28、29兩天，有興趣的可以到他們臉書粉絲頁上填單預訂喔。

店家就開在日進街上，和梅川西路二段的叉路口，位置剛好在7-11旁邊，對面路邊有劃線車格，停車算蠻方便的。

店家就開在日進街上，和梅川西路二段的叉路口，位置剛好在7-11旁邊，對面路邊有劃線車格，停車算蠻方便的。

攤子前面有烤雞店立式的招牌，還有一個烤雞的桶子，我才剛靠近就聞到了好香的烤雞味。

店內空間小小的，用餐位子不多，二樓也有用餐區，因為店家還沒整理所以我就不上去拍了，裝潢佈置十年如一日，幾乎沒有什麼改變，氣氛算蠻不錯的。

除了烤雞，關東煮也是新增販賣的，或許是因為外面沒位子了，所以就擺在裡頭。

食材大概有10幾種，價格均一都是20元，不會很貴。

關東煮搭配的是東泉辣椒醬耶。

旁邊也有煎餃的沾醬，喜歡吃辣的一定要試看看他們的特製辣椒醬。

雖然現在改成賣烤雞和黑輪(關東煮)，但之前西川家的MEMU還是會繼續用（未來可能還會改變就看店家），原本的煎餃、烤物、炸物也都可以點。

烤雞大概要烤一個半小時，建議先提前預訂，可以等烤雞快烤好時再來拿。

同時能吃到烤雞+關東煮和煎餃，全台中大概也只有這家店了吧。

小寶燒餃 $320

店家招牌的綜合燒餃子，有大寶和小寶兩種份量，大寶52顆，小寶30顆，可以一次吃到豬肉、鮮蝦和辣味三種口味，不過因為今天鮮蝦賣完了，所以我這個就只有豬肉和辣味兩種。

底部會煎出一大片的冰花麵衣。

他們家煎餃皮有一點點厚度，豬肉和辣味的內餡都是高麗菜豬肉，差別在一個有辣一個沒辣，沒辣的味道比較豐富可能拌料比較特別，內餡都算蠻實在的，雖然不是超級飽滿的那種，但也不會很少，整體來說還挺好吃的。

沾一點辣椒加醬油真的超對味，很加分。

烤雞 $500

店家的烤雞選用2.5台斤的台東鹿野放山雞，感覺比起一些烤雞店的還大隻，表面烤到金黃油亮，看起來真的超誘人。

內用會有附手套，我們才剛一掰開，裡頭的肉汁立刻就順著身體流出來，肉汁真的是超多，不一會就整個盤底都是肉汁了。

外皮烤得嘎嘎香，脆脆的口感有點像在吃烤鴨的感覺，雞腿肉非常的鮮嫩，隱含豐沛的肉汁，更讓人訝異的是就連雞胸肉居然也都不會乾柴耶。

還有附胡椒鹽可以沾喔。

關東煮我就不一個個介紹了，反正就是比較常見的那些，不過他們食材沒有煮到很軟爛，我自己是蠻喜歡的這樣關東煮。

第一次用關東煮沾東泉辣椒醬，其實還挺對味的喔。

他們家的煎餃一直深受喜愛，近十年來也累積不少死忠顧客，聽老闆說要改成烤雞店真的很讓人訝異，幸好煎餃那些還能點到，新推出的烤雞也是蠻令人推薦的，皮酥肉嫩，份量實在，真的非常適合朋友聚餐或是全家大小一起分著吃喔。

地址：台中市西區日進街96號

電話：(04)2201-5258

營業時間：7:00-00:00(星期一公休)

消費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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