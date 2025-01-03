喜迎2025年！大雪山滿山遍野 熾烈楓紅接鴻運
【旅奇傳媒/編輯部報導】迎來2025新年度，大雪山國家森林遊樂區的楓紅景觀也進入巔峰狀態，讓整個山頭染上了一片迷人的紅色。自12月中旬開始，隨著大陸冷氣團來臨，一波波冷空氣南下，使得楓葉變紅速度加快，位於海拔2600公尺的小雪山資訊站周邊，楓紅率已達90%，其他景點的楓紅率也達85%，樹梢上掛著紅橙黃漸變色彩的美麗楓葉，落下的紅葉則舖成厚厚的紅毯，這絕美的景色吸引了賞楓遊客前來拍照打卡，記錄下這段如詩如畫的美好時光。
林業及自然保育署台中分署指出，持續降溫的天氣不僅促進了楓葉的變色，也為大雪山增添一份浪漫的冬日氣息。另外該分署將大雪山夜觀明星白面鼯鼠及黃山雀等特有種動物化身成專屬紀念品，每款商品都將物種的特徵完整呈現，是聖誕節及新年禮物的最佳選擇，在大雪山遊客中心、八仙山遊客中心賣店皆有販售。
該分署提醒前來欣賞美景的遊客，近期氣溫仍低，天池也有結冰的難得景象，上山請做好保暖措施，穿戴保暖衣物、毛帽及手套，盡情享受這份冬季限定的美景。
無論是家庭出遊，還是單人旅行，大雪山的楓紅都將帶給你一個難忘的2025新年回憶。快趁這個佳節，來大雪山親身感受這片絕美的紅色海洋吧！欲了解相關資訊，可於「林業及自然保育署台中分署網站」查詢。
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