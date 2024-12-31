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彰化人先衝了！ 高CP值「牛排餐 + 自助吧」新址重開 超佛排餐最低338元開吃「沙拉吧無限吃到飽」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／螞蟻幫的美食旅行授權
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彰化人快追！ 高CP值「大象牛排」回歸了，原位於彰化市中正路的大型牛排館，於2024年中公告遷址，歷時約半年，終於有好消息，「大象牛排彰化店」新店落腳於彰化市建國北路120號。換新店面環境變得更高挑寬敞，但排餐價格依舊佛心未漲價！

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大象牛排的主餐選項有8種，其中大眾最常選擇的牛排、豬排、雞排、魚排都是338元，點主餐即可享有無限沙拉吧，包含生菜沙拉、飲料、咖啡、冰淇淋、熟食、涼拌、關東煮、吐司、滷肉飯、水果、包子、玉米濃湯、藥膳湯、炸物、壽司、蛋糕、涼麵等，統統吃到飽

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如果不想點主餐，「沙拉吧」也可以考慮單點，身高120公分以上計價成人沙拉吧295元、身高105至120公分計價235元，而未滿100公分的幼兒計價205元，餐後結帳還需要加收10%服務費，而把握12月最後一天消費的饕客，還可享用免加收一成服務費！

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大象牛排彰化店

地址：彰化市建國北路120號

電話：04-7633983

營業時間 11:00~14:00、17:00~21:00

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