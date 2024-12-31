彰化人先衝了！ 高CP值「牛排餐 + 自助吧」新址重開 超佛排餐最低338元開吃「沙拉吧無限吃到飽」

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 竹山美食推薦 會知道頂好炸雞牛排是朋友推薦給我，他自己跑來竹山買了兩次以上，跟我說是隱藏在牛排館裡的美味炸雞塊，牛排吃起來還好，好吃的是炸雞塊，炸雞內用或者單獨外

2024-12-30 16:30