2025「彰化月影燈季」化身emoji樂園 今日正式開燈、發送限量提燈！
【旅奇傳媒/編輯部報導】眾所矚目，「2025彰化月影燈季」將於12/28 （六）18:00在八卦山大佛前廣場點燈囉！彰化縣縣長王惠美表示，「2025彰化月影燈季」整個燈區裝置成 emoji 樂園，有精彩燈光秀演出，每逢星期五更有特別版燈光秀，將一直展出至2025/03/02，精彩可期，12/28開燈當天還會發送限量2,000個小提燈，歡迎大家前來遊彰化。
王縣長表示，「2024彰化 Go 購」活動，最後一台百萬轎車，將在2025/01/15抽出，請鄉親回去再看看，從2024/07/01-2025/01/12 23:59，只要在彰化消費滿500元，就有機會抽中百萬轎車！
彰化縣政府城觀處表示，2025彰化月影燈季展，請民眾多加利用大眾運輸工具，希望大家都能盡興愉悅的賞燈。相關資訊請上「2025彰化月影燈季」活動官網查詢。
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