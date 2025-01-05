吃豬腳麵線開運！彰化美食「紀豬腳麵線專賣店」 當歸湯頭溫潤順口還能免費加湯

彰化美食紀豬腳麵線專賣店，一起來吃豬腳開運！彰化紀豬腳麵線一到用餐時刻內用外帶人潮滿，白滷豬腳真的大讚！再加上整株當歸熬湯，整個香氣四溢，這家白滷豬腳Ｑ彈軟嫩不已，入口即化，當歸湯頭溫潤回甘，內用還可以加湯，老闆好佛心呀！店裡除了豬腳麵線、小腸湯、鴨肉湯，都很厲害以外，強烈建議要吃麵線、米血，這兩款是店裡熱銷款想吃還要早點來呢！

紀豬腳麵線專賣店(彰化車路口店) 在哪？

彰化美食紀豬腳麵線專賣店(彰化車路口店)，位在彰化市中正路一段265號，就剛好是北方早點、不二坊蛋黃酥、家香潤餅旁邊呦！

紀豬腳麵線菜單MENU

菜單上可以點豬腳、鴨肉、小腸、米血，麵線或冬粉都可以點選，或者單點米血、肉燥飯、麵線皆有。

豬腳出爐前也會整理一番，仔細檢查是否有毛，才會放下去繼續加熱呦～每逢閏月習俗就是出嫁女兒要買豬腳回家給父母吃，也請提前預約豬腳呦！

香噴噴的豬腳幾乎沒有大力切的聲音，軟嫩QQ很不錯。

紀豬腳麵線當歸湯頭

整株當歸與其他中藥材、豬大骨一起入湯熬煮，內用還可以免費加湯呢！這絕美的湯頭只要入米血、小腸或其他，滋味變化無窮，鮮美難以言喻啊！會想讓人再來一碗～

紀豬腳麵線

闆娘很善待麵線，沒有拿刀剪，麵線也代表長壽，就這樣一捲一捲的放在鐵盤上，連重壓都沒有唷！

內用上有盤子可以放骨頭，旁邊還有東泉辣椒醬，挺酷的耶！

豬腳麵線 紀豬腳麵線

豬腳麵線也代表著父母延年益壽，祈福之意也可以轉運，古人說逢九就是壽關，在冬至時也要來碗豬腳麵線呀！我們挑選的是中段豬腳，喜愛豬腳的朋友絕對要來吃上一碗。

白滷豬腳沾起東泉辣醬，美味立馬提升不少。

一股腦的宣洩而下的好湯頭，溫順地暖了客人的心與胃。

鴨肉麵線 紀豬腳麵線

一隻鴨只賣8碗，料好又實在！

小腸湯 紀豬腳麵線

脆度有加的小腸份量多，加入簡單的薑絲跟湯頭，與豬腳麵線的湯頭又截然不同，就是鮮度。

米血冬粉湯 紀豬腳麵線

米血是店裡的招牌，加入冬粉會吸湯，記得要再加湯呦！續湯免費呀～

乾麵線 紀豬腳麵線

麵線乾、湯都不大相同，乾麵線淋上帶皮肉燥，滋味很滿。

拉常常麵線不能斷呀！建議再加上個辣醬會更厲害唷！

肉燥飯 紀豬腳麵線

我自己很喜歡吃肉燥，紀家豬腳的肉燥屬於偏細些的肉燥帶皮，簡單卻又有好滋味，完全不用擔心有豬腥味，儘管扒飯就對惹啊！

東泉辣椒醬

我比較訝異的是東泉辣椒醬出現在這，淋在每個餐點上都很美味。

彰化市美食推薦紀豬腳麵線專賣店，吃豬腳開運、立冬吃豬腳、閏月吃豬腳～天啊！祝壽也要吃豬腳，原來豬腳含義多多，紀家豬腳的白滷豬腳真的大讚，再加上整株當歸熬湯，整個香氣四溢，這家白滷豬腳Ｑ彈軟嫩不已，入口即化，當歸湯頭溫潤回甘，內用還可以加湯，老闆好佛心呀！店裡除了豬腳麵線、小腸湯、鴨肉湯，都很厲害以外，強烈建議要吃麵線、米血，這兩款是店裡熱銷款想吃還要早點來呢！

紀豬腳麵線專賣店(彰化車路口店)

住址：彰化市中正路一段265號

電話：04 729 8996

營業時間：10:00–13:30, 16:00–19:3週日休

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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