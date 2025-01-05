想吃不用去夜市排隊！台中新開幕「冰糖烤梨」，烤梨、烤橘子都好好吃

想吃冰糖烤梨不用再去夜市跟人家排隊排到天荒地老啦～～這間"大橘大梨"是台中新的冰糖烤梨攤，店家不只有賣冰糖白玉烤梨，也有賣很特別的烤橘子，他們家的烤梨用料非常實在，裡面有加了紅棗枸杞蓮子銀耳，甜度不會很甜，熱熱喝非常溫潤順口，烤橘子也很推薦，橘子微酸很甜超多汁，搭配薄脆的糖片一起吃好好吃。店家很低調，知道的人不多，現場等候不到10分鐘就能拿到了，不想去夜市排隊的朋友可以來這邊買喔。

店家位置在中美街上，"喜道"飲料店的外面，沒有店面只是一個小小攤子，因為老闆有其他工作，烤梨只是副業，所以營業時間不固定，每星期的營業時間要去他們的IG上面看，有出攤的話基本都會賣到下午6點。

除了有冰糖烤梨，也有烤橘子，冰糖烤梨有大顆梨子和小顆梨子可選，價格會依時價調整，烤橘子方面上面寫兩種口味，但我問過店家，可能只會販售"焦糖炙燒"，因為"鹽烤"口味他們試吃覺得不討喜，所以暫時不會想販售。

烤梨用料蠻豐富的，杯子內會先放入枸杞、蓮子、紅棗，再加入和銀耳甜湯一起熬煮的梨子，然後才放到爐子上烤。

烤橘子也是現點現做的，因為要切又要烤，所以製作時間會比較久，大概要10分鐘左右。

建議直接買一套，烤梨+烤橘，這樣吃才過癮。

冰糖烤梨(大) $100

剛拿到手真的蠻燙的，感覺非常適合這種天氣喝，甜湯甜度不會太甜，喝起來非常潤喉順口，裡面用料很實在，枸杞、紅棗、蓮子和銀耳都給好多。

我買的是大顆的梨子，真的是很大一顆，一支湯匙完全撈不起來得用兩支湯匙一起撈才行，梨子肉已經燉煮到軟軟的，可以用湯匙挖著吃，吃起來還是有一點點的脆度，甜湯湯汁完全滲入到梨子內，所以其實感覺不太出來梨子本身的甜味了，我會建議一口烤梨配一口甜湯，這樣吃真的超好吃。

烤橘子焦糖炙燒 $50

MENU上寫的不是很清楚，店家的一顆兩份就是這樣一盒兩塊的意思。

表面有一層薄脆的糖片，就是烤布蕾表面的那種糖片。

店家有事先將橘子用刀劃開，用附的叉子可以輕易叉起橘子果肉，橘子果肉厚實飽滿，咬下去汁液很多，甜度很甜不會酸，搭配糖霜脆片一起吃整個又增添了口感和甜味，大大加分啊。

沒有吃過大慶夜市的白玉烤梨，所以沒法做比較，不過這間"大橘大梨"給我感覺已經非常棒了，烤梨甜湯好好喝，用料很實在，烤橘子也很特別，我也很愛，重點是不用排隊排很久就能吃到XDD，有興趣的朋友可以去買看看，記得先去官方IG上面看營業時間喔。

大橘大梨

地址：台中市西區中美街337號

電話：無

營業時間：店家IG上會公佈

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：無

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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