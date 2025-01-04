近手臂長的蝦子太浮誇！ 台中北屯好吃創意「亼拉麵」 用餐環境很特別，彷彿來到日本鄉下拉麵店

原本開在沙鹿的深夜拉麵"亼拉麵"(亼 音=ㄐㄧˊ)搬到北屯去了，之前他們店還在沙鹿時我就有吃過，覺得算是比較偏向台式拉麵，口味也是中規中矩，不過店家搬到台中市區後似乎整個"判若兩店"了，現在變成有點走浮誇創意拉麵的路線，尤其是他們的主廚拉麵系列真的蠻特別的，居然連手臂大蝦都拿出來用了，有夠浮誇。用餐環境也很有特色，復古和式的裝潢風格，店外頭還有一片麥穗田造景，讓人彷彿有一種來到日本鄉下拉麵店吃拉麵的感覺，實在太有意思了。

亼拉麵就開在北平路四段，靠近和崇德路二段路口，隔壁是前幾天才介紹過的超好吃鬆餅店"山隱鬆餅"，這邊停車還蠻方便的，附近就有好幾個收費停車場。

店面還蠻大一間，算挺顯眼的，不過上方招牌的"拉麵"兩字有點小，我第一次來時居然沒看到就直接路過了。

店外面有一片看起來很像麥穗田的造景佈置，還蠻有意思的，感覺很適合拍照打卡耶。

內部裝潢是復古和式風格，整個氛圍還蠻不錯的，座位有面牆的單人桌，以及雙人桌和四人桌，不論兩人吃還是一家大小四人來吃都合適。

店家拉麵有基本的豚骨拉麵、味噌拉麵，以及比較特別的主廚拉麵系列，另外其他就是一些單點和飲料了，價錢除了少數特定拉麵比較貴，其他大致上都蠻平價的。

小菜是用精美酒杯裝，也太特別了吧，我點的是黃金泡菜和南瓜植醃，兩樣都蠻好吃的，泡菜酸甜開胃，口味不會太重，南瓜醃製的很入味，爽脆的口感吃起來很涮嘴。

科目蝦 $550

這碗"科目蝦"堪稱店內的鎮店之寶，每日限量好像10碗的樣子，儘管一碗要價550元並不便宜，但還是常常賣光光。

配料完全對得起它的價位，除了有那隻大到誇張的蝦子，還有兩顆炙燒干貝，再加上叉燒肉、糖心蛋、高麗菜和海苔，真的太豪華啦～～。

湯頭有和蝦頭一起熬煮，再加入他們自製的麻辣醬，味道鮮美且夠勁，辣度我覺得算是蠻有感的，但不會辣到讓人無法接受，喝起來挺爽快過癮的。

麵條是用日本生麵，口感還不賴，也可以調整軟硬度，事先跟店家說就好。

糖心蛋是一整顆的，蛋黃狀態很剛好，沒有熟過頭，吃起來有濃濃的蛋香味，好吃。

叉燒肉用的是台灣溫體肉，肉蠻嫩的，有微微炙燒過，吃起來完全沒有豬肉騷味。

干貝是生食等級的，也是有炙燒過，柔軟Q彈的口感的真是讓人愛死了，光是一顆就讓人滿足到不行了，店家居然還給了兩顆，實在太爽了吧。

最後重頭戲就是這隻大蝦啦~~蝦子用的是近年來很流行的根島生態蝦，不知道根島生態蝦的特別之處的可以自己GOOGLE一下，我就不多說了，重點是這未免也太大隻了，幾乎跟前臂一樣長了，我還是第一次吃到這麼大隻的根島生態蝦。

蝦肉飽滿結實，咬下去整個又脆又彈牙的，根本就像在吃龍蝦的感覺了，甚至我覺得有比一些龍蝦更好吃耶。

干貝松露 $345

除了"科目蝦"，這款"干貝松露"拉麵也很受歡迎，配置方面有干貝、叉燒、糖心蛋、高麗菜以及一大坨的松露醬。

湯頭是店家精心熬煮的豚骨湯底，相較一般日式豚骨拉麵來說不算非常的濃厚，但是味道還蠻不錯，拌入松露後整個香氣又更加提升，味道也更有層次了，相當加分，我覺得還挺好喝的喔。

無糖清茶 $35、有糖紅茶 $35

日本冰淇淋/草莓 $90

用的是日本品牌的冰淇淋，我點草莓口味還不錯吃，草莓味道很天然。

山隱鬆餅/抹茶 $60

鬆餅是來自隔壁山隱鬆餅，這個是他們家招牌的可頌鬆餅，口感外酥內Q很特別，上面的抹茶醬也不一般，真的很好吃。

店家雖然不是那種很日式的拉麵店，但是他們的拉麵其實也挺厲害挺不錯吃的，用料真的很實在，叉燒、蝦子、糖心蛋那些表現也都很棒，除了餐點之外，用餐環境和店家服務態度也都讓人印象深刻，如果不是非日式拉麵不可的話，這間"亼拉麵"真的推薦可以來吃看看。

地址：台中市北屯區北平路四段2號

電話：(04)2236-0136

營業時間：12:00-14:30、17:00-21:30(星期四公休)

消費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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