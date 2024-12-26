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冬日情侶約會首選！台灣滑雪初體驗＋汗蒸幕雙重享受

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

想找冬天的室內台中景點嗎？台中的冬天何必只侷限於吃吃喝喝、逛逛街？今年冬日帶另一半來個不一樣的約會吧！現在台中竟然能體驗滑雪的刺激感與汗蒸幕的暖身療癒，讓你和伴侶同時感受到冰火兩重天的浪漫氛圍！

台中景點｜iSKI滑雪俱樂部

想在台灣就能感受如歐洲滑雪場般的真實體驗嗎？位於台中的 iSKI滑雪俱樂部南屯店正是你的不二選擇。不用出國、不必準備雪具，只需穿上運動服即可上場。這裡引進歐洲原裝進口滑雪模擬機，可調整坡度和速度，讓你彷彿置身北國雪道。

iSKI滑雪俱樂部｜台灣滑雪初體驗

沒有滑過雪的人怎麼辦？不用擔心！場內有國際認證教練親切指導，從基本姿勢到上下板訣竅，全程一對一貼心教學，加上歐洲原裝滑雪機，短短一堂課就能讓你初步掌握滑雪技巧。

圖/ ReadyGo
圖/ ReadyGo

穿運動服就能滑！台中室內景點也能享受滑雪樂趣

再也不需要厚重裝備與寒風刺骨，室內加溫保暖環境下輕鬆上陣。學完之後想出國滑雪也更有信心，約會多了新花樣，比常見的看電影、喝咖啡更有趣。

全程錄影回放，技巧迅速進步，冬日浪漫從滑雪開始

最貼心的是全程錄影功能，你能回放動作檢查瑕疵，讓學習更有效率。也可以把與另一半的滑雪英姿記錄下來，作為甜蜜回憶。

iSKI滑雪俱樂部 台中南屯店｜營業資訊

地址：408台中市南屯區文心南九路6號

營業時間：週一至週日 11:00–22:00

電話：04-2473-1946

（建議事先訂位並確認課程時間，以確保有合適的教練指導）

台中景點｜蒸健康-汗蒸幕

滑完雪覺得有點冷嗎？接下來就是加溫的時刻！台中「蒸健康」韓式汗蒸幕絕對是暖身秘境。這可是台中首家正宗韓式汗蒸房，多種包廂任你選，還有女生專屬包廂，讓妳能無憂無慮地排汗解毒。

圖/ ReadyGo
圖/ ReadyGo

蒸健康-汗蒸幕｜在台也能體驗韓式汗蒸幕

女生專屬包廂＋玫瑰鹽磚、艾草磚暖身排毒

不同包廂有不同功效，如玫瑰鹽磚與艾草磚能透過遠紅外線與天然負離子散熱，從內而外排汗，提升代謝，消除水腫。享受身體變輕盈、肌膚變亮的愉悅感。

遠紅外線和天然負離子，輕鬆流汗、美肌又助眠

流汗過程中，你會感受到全身毛孔暢通，壓力隨汗水一起排出。這是最懶人的健康方式，相當於跑了10公里卻沒那麼累。蒸完一輪，更覺得身心靈被重置，晚上也能更好入眠。

別忘了吃顆溫泉蛋，重現韓劇汗蒸幕的甜蜜場景

汗蒸後來到休息區，享用韓劇中必吃的溫泉蛋，搭配韓國飲料，小小儀式感讓你與另一半感覺像置身韓綜、韓劇，甜蜜加分！

蒸健康-韓式汗蒸幕｜營業資訊

地址：台中市東區信義街240號

營業時間：14:00–19:00（時間可能視狀況調整，建議先電洽或加入官方Line詢問）

預約專線：0903-522-777

（加入官方LINE可加速預約與諮詢，寵物友善需事先確認規定）

延伸閱讀>>台中咖啡廳｜不限時漫步老宅咖啡館：順咖啡

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