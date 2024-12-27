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風靡南台灣人氣茶飲登陸台中！創意水果Q粿激盪出味蕾新滋味

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於台中西區精誠路上【金茶伍-台中精誠門市】，以「水果Q粿」為基底調配出多款獨特的飲品，無論是茶飲選擇、咀嚼系配料，富有質感、手作的新世代手搖飲，都讓人忍不住想要一試再試。

▲第一次來不知道喝什麼？可以參考人氣排行榜。
▲第一次來不知道喝什麼？可以參考人氣排行榜。

手搖飲常見波霸、粉圓、椰果、寒天等咀嚼系配料，從台南發跡「金茶伍」，主打傳承於祖父母手藝的古早味甜點「水果Q粿」，以最新鮮的當季水果手工熬煮融合了台南人的熱情，打造出口感軟糯Q彈的「金Q粿」，並研發出蜜桃、蜂蜜、荔枝三種口味，搭配精選優質茶葉簡直完美！讓人一喝就難忘！

▲蜂蜜Q粿。
▲蜂蜜Q粿。

▲蜜桃Q粿。
▲蜜桃Q粿。

▲荔枝Q粿。
▲荔枝Q粿。

除了可以喝到用水果製成的Q粿，還能吃到滿滿的水果果肉，咀嚼雙享受，不僅不會蓋過茶飲的風采，清新果香、茶味回甘雙重滋味，令人一試難忘。

蜜桃Q粿果粒茶

由金牌紅茶為基底，加上品牌特製蜜桃Q粿及蜜桃果粒，咀嚼時能嘗到口感滿分的蜜桃果粒，帶來雙倍享受！每一口都帶來清新與爽口的雙重享受！喜愛果茶風味的饕客必嚐。

紅柚Q粿果粒茶

選用蜜蜂工坊蜂蜜製成的蜂蜜Q粿，軟糯Q彈的口感甜而不膩，充滿蜂蜜的香甜，越嚼越香，搭配茉莉綠茶、葡萄柚果肉原汁，綠茶香氣混合了葡萄柚酸甜的滋味，瞬間喚醒了味蕾，去油解膩超爽口！

荔枝Q粿果粒茶

選用台灣產玉荷包荔枝果肉製作的水果Q粿，令人回味無窮，搭配清新小茉莉清爽不膩的茶感，口感Q彈濃郁香甜，咀嚼控可千萬別錯過！

黑金Q粿蕎麥厚奶

除了創新口味外，傳統滋味也能玩出新花樣，選用員林百年仙草與古早味冬瓜熬製而成的黑金Q粿，加上無咖啡因的蕎麥厚奶，濃厚蕎麥香中帶著清爽的仙草味，令人回味無窮！

Q粿紅茶

蜂蜜Q粿與金牌紅茶以黃金比例調配形成絕佳平衡，蜂蜜獨有的風味與紅茶茶香相互交融，讓味蕾前往一趟感受新滋味之旅，建議微糖以上風味最佳！

「金茶伍」每一杯飲品都用心調製，將創新、天然、傳統結合，每一口都受到當地風味的啟發，喜歡新鮮感及挑戰味蕾的朋友，品牌也會不斷研發口味，讓顧客每次造訪都充滿期待，喜愛咀嚼系飲品的你肯定要點上一杯。

【金茶伍-台中精誠門市】

店家地址：台中市西區精誠路198號

店家電話：0423200895

營業時間：10:00–22:00

粉絲專頁：https://bit.ly/4golfqm


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