2024摘星計畫│光復、審計新村10家文創藝術、特色美食盡收

近年隨著台中市政府推行「摘星計畫」，將光復新村、審計新村規劃成青年創業基地，協助20至45歲從事文創、電子商務等青年，匯集青年的創造力，激發青年的創業能量，藉由青年的活力與創意活化在地文創產業，讓充滿歷史與文化底蘊的眷村重新注入活力，將其搖身一變成了文創藝術的聚集地。

▲圖片來源：摘星計畫。

藉由走訪青創店家，深入了解歷史與創意結合的新聚落，一同實踐創業夢想，創業青年的無限創意與活力，不僅推動在地的文創文化，更賦予老建築新生命，成為旅客出遊走訪的口袋名單，這篇文章特別介紹光復新村、審計新村兩座眷村內的特色店家，作為民眾來此觀光旅遊的參考依據。

目錄：

光復新村推薦店家：

光復新村│沁季娛樂活動企劃公司

光復新村│Coral皮革手作

光復新村│卜光工作室

光復新村│溫咖好

光復新村│采風咖啡烘焙坊

========================

審計新村推薦店家：

審計新村│WÈI CRAFT 魏氏製作

審計新村│女巫彩寶

審計新村│貳囍樓

審計新村│心內畫

審計新村│溪泉

光復新村│沁季娛樂活動企劃公司

「沁季娛樂活動企劃公司」是由一位愛玩的心理師與一群青春熱血的夥伴一同創立的品牌，品牌名稱「沁季」則是「從心擊發子彈，讓活動的歡樂沁透四季」的涵義，也是品牌的核心精神，活動企劃、心理健康、視覺設計、概念香氛四大服務，透過活動帶領學員學習和諧粉彩，從選色配色、刮粉材、塗抹畫紙，在創作的過程中靜心，或是透過芳香或心理療程紓壓解愁。

將本身的專業融合回饋社會的概念所研發的「供橘」系列，向果農收購賣相不佳的農廢品，製成橘子粉、中藥材及木粉以適當比例製成「香粉」與「線香」。回收並再生的概念，融合香道文化所設計出的產品，讓人們在使用時，感受到來自橘園的安心柑橘香！並獲得『臺中市青年創業標章：非買不可』肯定。

【沁季娛樂活動企劃公司】

店家地址：台中市霧峰區和平路2-4號

營業時間：採預約制

光復新村│Coral皮革手作

「Coral皮革手作」主打重機相關周邊皮革小物以及馬鞍包，用雙手勾勒出獨樹一格的作品，皮革經過細細精雕細琢，讓皮革小物充滿溫度，讓人一見鍾情的傾心，不僅可以客製化設計還能上頭刻字，每一件皮革都有著獨一無二的設計感，客製化重機馬鞍包，老闆會先看重機的外型去選擇皮革配色，或是希望有多款功用，老闆也都能為你量身訂做，將每件皮革發揮至最大功用，每個成品都能看見細膩的巧思與手縫的溫度，讓一個皮革物件能是代表自我性格的表現之一，讓客製化富有更深刻的意義。

商品從粗獷率性機車騎士用品馬鞍包、清新雋永的女性包包、鑰匙圈、飲料杯套、零錢包、腰帶等樣樣齊全，除了皮革手作商品外，還有體驗DIY課程活動，一步一步親手做的零錢包更有成就感，讓每一件皮革作品都有著獨特的溫潤色澤，客製手工皮革感受歲月澆出的質感溫度。

【Coral皮革手作】

店家地址：台中市霧峰區新生路126號

營業時間：18:30-23:00

光復新村│卜光工作室

以「不限制、不複製」的獨創飾品小物為特色的【卜光工作室】，將金、銀、銅等元素，搭配天然寶石雕刻出充滿藝術與巧思的創意飾品，放縱、無拘束的設計，都是獨一無二、具有意義的珠寶飾品，突顯出珠寶不是奢侈品而是生活必需品的核心精神，創造出充滿品牌特色的作品。

金屬、寶石的切割工藝、手稿設計，到最後的精緻金屬製作跟珠寶鑲嵌，都不假他人之手由品牌兩位設計師親自操刀，藉由獨特風格的飾品配件提升個人魅力，同時提供各式DIY體驗活動，讓客人展現自己獨一無二的設計。

【卜光工作室Catch the light】

店家地址：台中市霧峰區和平路3號

營業時間：營業時間請參考Google為標準

光復新村│溫咖好

來到光復新村怎麼少了一杯好咖啡呢？「溫咖好」嚴選南投國姓自家栽種咖啡，結合「EE星球」文創商品的特色咖啡館，呈現出有別於坊間咖啡廳的溫馨氛圍。品牌憑藉著風味迥異「酒味咖啡」，讓人聽到國姓鄉咖啡就能聯想到酒味，獻給懂咖啡的你。

溫度決定咖啡的美味，品牌對於咖啡每個流程相當用心，選用嚴選南投國姓咖啡豆，榮獲2018年總統府國宴指定咖啡豆、2019年南投縣咖啡評鑑-頭等獎、金質獎、2020年全國咖啡烘焙賽-冠軍肯定，提供日曬、水洗、蜜處理三款豆子，呈現出多樣化的層次與風味，適合對於喜愛精品咖啡、自創商品有興趣的你。

【溫咖好】

店家地址：台中市霧峰區和平路17號

營業時間：平日10:00–17:00、假日10:00–18:00 (週三公休)

光復新村│采風咖啡烘焙坊

「采風咖啡烘焙坊」為光復新村提供溫馨舒適的放鬆角落，並提供多元豐富的咖啡、蛋糕、鬆餅等美食，客製化風味的精品莊園咖啡，搭配低碳低醣無麩質甜點，每一片生酮重乳酪蛋糕都是獨具匠心，每杯咖啡、每塊甜點都不僅是味蕾的享受，更是心靈的慰藉。

經由品牌獨家的厭氧發酵技術的咖啡，每一杯咖啡都是用心烘焙與沖煮，不僅能與各式水果風味烘焙出其他滋味，豆香醇厚、溫和順滑的口感喚醒一天的精神！令人驚艷的口感對比，推薦給喜愛嘗試新口味的顧客。

【采風咖啡烘焙坊】

店家地址：台中市霧峰區新生路112號

營業時間：11:00–18:00

審計新村│WÈI CRAFT 魏氏製作

「WÈI CRAFT 魏氏製作」以「革」為核心材質創作，捕捉植鞣革物件在使用與歲月外觀會逐漸呈現自然轉變的特點。有別於皮革常見於人的配件，將植鞣革的「傢飾品」視為能乘載時間、儲存常日的載體，在空間中、在家裡點綴出不同色彩，塑造生活方式與自然共生。

作品從一片原色植鞣革開始，「WÈI CRAFT 魏氏製作」不同作品連續3年獲得綠工藝標章，透過手製符合生活美學的生活革物，愛上工藝的美好體驗！眾多作品中又以「皮革仙人掌」更是受到許多民眾歡迎，天馬行空又滿載行動力的作品，讓皮革與傢飾品的定位重新定義。

【WÈI CRAFT 魏氏製作】

店家地址：台中市西區民生路368巷4弄8號1樓

營業時間：採預約制

審計新村│女巫彩寶

專營水晶、寶石、輕珠寶飾品的「女巫彩寶」，採用天然水晶原礦，匯聚大地日月孕育而生之結晶，天然礦石每顆成色深淺及紋路分佈皆不同，透過那設計師精巧的雙手，從設計、編織到組裝，將腦中的構思化為實體，使得款式具有獨特性、做工精緻，蒐羅礦石獨特之美以飾品呈現。

架上滿滿的珠寶、耳環、手鍊、項鍊等飾品，融合生活與幻想的飾品設計，結合水晶、寶石等媒材，看得人讓人目不轉睛。商品除了富有質感外，穿戴的舒適度更是不可或缺，為你量身調整達到舒適滿分穿戴體驗，手工製作的飾品雖然耗工費時，也在每個飾品上刻劃的角度裡留有最真切的祝福，配戴在身上提升個人能量與魅力。

【女巫彩寶】

店家地址：台中市西區民生路368巷2弄7號2樓

營業時間：13:00-19:00 (週三公休)

審計新村│貳囍樓

「貳囍樓」座落於審計新村二樓的風格服飾店，服裝主打別具一格的設計師款式，融合懷舊、時尚、潮流等概念所設計的服飾，在日常穿搭上有著輕鬆愜意的感覺，即便當作正裝穿也很合適，絲毫不失其獨有品味。

衣服有著市面上罕見的設計，透過多元設計的服飾以及特色選物，結合復古懷舊、藝術文化、工藝精神、風格品味，強烈卻又充滿個性的主基調，精選款式剪裁特殊、處處充滿設計感，以不定期更新商品的方式滿足每位客人對新鮮感的追求，走出品牌獨特的style。

【貳囍樓】

店家地址：台中市西區民生路368巷2弄5號2樓

營業時間：平日12:00–21:00、假日11:00–21:00

審計新村│心內畫

將自己的內心繪畫出來吧！「心內畫」各種色彩實驗與有趣的藝術手作課程，透過以「你畫的都是對的」為出發，藉此療癒內心，甚至理解自己想法，包括啟發靈感的心彩繪畫布、心光吊飾、流體畫與流體熊等創作體驗，還有線上與實體的完整藝術潛能開發課程。

「心內畫」練習與課程，用畫畫看見自己的感受，從來就不是要知道我們「有什麼問題」，而是要讓情緒的喜怒哀樂可以流動可以往前走，在紙上走完它的循環，透過專業與開放的引導內容，使個人特質展現在心內畫當中，讓自己再準備好，讓我們的「心」，有能力而且更有覺知的面對生活上的體驗與歷練，創造更穩健良好的人際關係，發揮潛能，展現踏實自信的自己。

【心內畫】

店家地址：台中市西區民生路368巷2弄3號2樓

營業時間：10:00-18:00

審計新村│溪泉

「三代草香的傳承，傳承三代的編織」 溪泉是來自台中大甲，由爺爺郭溪泉在1947年時以藺草編織的草蓆及草帽創立。到現在第三代的加入，除了傳承外，也以爺爺「溪泉」的名字作為品牌，希望將臺灣三百多年的編織工藝延續下去。

品牌以天然材料來做手工編織，選用臺灣的藺草及從馬達加斯加進口的拉菲亞草。除了傳統的草帽、草蓆外，也有創新的帽款、包包、隨身小物和居家用品，也與跨領域的工藝合作，讓設計款式更為多元，除此之外，品牌不定期還會舉辦的DIY工作坊，透過親手編織體驗，讓大家認識藺草、拉菲亞草的特色。

【溪泉】

店家地址：台中市西區民生路368巷4弄12號1樓

營業時間：13:00–18:00(週三公休)





延伸閱讀//台中按摩新選擇│職人級中泰式按摩！拇指按摩一解全身勞累

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」