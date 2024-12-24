2024台中聖誕季攻略！限定聖誕樹、燈光奇景 浪漫冬日巡禮





聖誕鐘聲響起，台中處處被燈光點亮，化身為迷人的冬日童話世界！從高聳耀眼的巨型聖誕樹與金色麋鹿躍於水面的奇幻光景，到結合浪漫氛圍設計的唯美光景，每一處都充滿驚喜與感動。無論是攜手漫步於星光長廊，還是沉浸在奇幻主題的歡樂氛圍中，都讓人忍不住想親身體驗這份節慶魅力。本篇將帶您探索台中最值得期待的八大聖誕景點，讓溫暖與夢幻伴隨這個節日，點亮今年最美好的聖誕回憶！





▲圖片來源：IG@dust._journey





台中聖誕景點大集錦：





舊台中火車站前廣場

柳川水岸景觀步道

綠川水岸廊道

新時代購物中心

勤美草悟道

台中大遠百中港店

台中新光三越

豐原葫蘆墩圳





│舊台中火車站前廣場 – 怪獸電力公司的童趣聖誕





舊台中火車站的「毛怪造型耶誕樹」以全台唯一的特色吸引目光，主角蘇利文的藍紫毛皮與俏皮雙角設計療癒滿分，成為今年最吸睛的拍照亮點。搭配大眼仔與阿布等經典角色燈飾，整個廣場充滿童趣與溫馨氛圍。

▲圖片來源：IG@dust._journey

除了可愛燈飾，假日舉辦的好漾市集更匯聚美食與文創手作，讓遊客盡情享受購物與節慶的雙重歡樂。親子同遊或與朋友同行，都能在這裡度過一個愉快的下午。

▲圖片來源：IG@dust._journey





【2024台中耶誕嘉年華－舊火車站前廣場】

活動期間：2024年12月13日至2025年1月1日

活動時間：17:30－22:00 （假日好漾市集14:00－22:00）

活動地點：舊台中火車站站前廣場





柳川水岸景觀步道│「耶誕來電」燈光秀





今年柳川水岸以「幸福發電廠」的燈光秀吸引眾人目光，每半小時上演一場精彩的光舞表演，融合燈牌造景與環境光影，為整條步道帶來迷人的節日氛圍。走在這裡，彷彿每一步都能感受光影變幻的驚喜。

▲圖片來源：IG@dust._journey

整體規劃涵蓋甜蜜饗宴、浪漫星願與怪怪舞動等13大主題區域，每一站都富有創意，為遊客打造了一場充滿驚喜的探索之旅。

▲圖片來源：IG@dust._journey





【2024台中耶誕嘉年華－柳川水岸景觀步道】

活動期間：2024年12月13日至2025年1月1日

活動時間：17:30－22:00

活動地點：台中柳川水岸景觀步道





綠川水岸廊道│小而精美的冬季光影世界





綠川水岸廊道以金色麋鹿跳躍於水面的優雅景致吸引無數遊客前來拍照打卡。搭配奇幻森林與櫻花光廊，構成一場極具視覺美感的節慶饗宴，讓人感受到濃厚的聖誕氣息。

▲圖片來源：IG@dust._journey

步道旁的燈光隧道則以北歐極光為靈感，將整個空間裝點得浪漫而迷人。夜晚漫步於此，彷彿進入星光閃耀的童話世界。

▲圖片來源：IG@dust._journey





【2024台中耶誕嘉年華－柳川水岸景觀步道】

活動期間：2024年12月13日至2025年1月1日

活動時間：17:30－22:00

活動地點：台中柳川水岸景觀步道





新時代購物中心│台中最高室內聖誕樹





新時代購物中心為聖誕節注入滿滿節慶氣氛，以華麗裝飾與多元主題活動吸引全家大小共度歡樂時光。從巨型聖誕樹到夢幻燈飾，每個角落都充滿驚喜，是寒冬中感受溫暖的絕佳選擇。

▲圖片來源：IG@dust._journey

這裡還規劃了各式聖誕限定活動，如音樂表演與親子互動，讓每位訪客都能找到屬於自己的節慶樂趣。

▲圖片來源：IG@dust._journey





【台中星時代聖誕村】

活動期間：2024年12月4日至2025年1月2日

活動地點：台中市大魯閣新時代購物中心





勤美草悟道│浪漫「光之道」情侶打卡樂園





勤美草悟道化身為250米長的「光之道」，成為情侶與閨蜜的打卡首選，40萬顆銀白燈泡營造出童話般的雪白森林小徑，讓人彷彿置身夢幻世界。最引人注目的是6米高的巨型銀色「Wrapped Tree」聖誕樹，搭配星星燈光秀，濃郁的節日氛圍令人流連忘返。





▲圖片來源：IG@dust._journey





▲圖片來源：IG@dust._journey





此外，Park2草悟廣場打造的聖誕小屋聚落，同步推出每日整點的下雪體驗，讓人仿若置身北國雪景。無論是捕捉浪漫時光還是享受互動樂趣，這裡都是必訪之地。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【勤美草悟聖誕村】

活動地點：台中勤美誠品綠園道周邊串聯台中勤美洲際酒店、Park2草悟廣場

聖誕小屋聚落下雪體驗時間：17:00-22:30，每小時1場（1場15分鐘）





台中大遠百中港店│熱帶海洋風聖誕樹





台中大遠百以9米高的熱帶海洋聖誕樹為主題，靈感來自《海洋奇緣2》，將熱帶花卉與海洋元素完美結合，營造出一個充滿奇幻與冒險氣息的場景。巨型樹上的細節設計更是引人入勝，讓人宛如置身童話世界。





▲圖片來源：IG@dust._journey

現場更有莫娜與毛伊的1:1比例雕像，成為粉絲們拍照留念的必訪地標。豐富的互動內容吸引親子家庭和影迷，共同沉浸於這片熱帶冒險之中。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【2024台中大遠百－熱帶海洋聖誕樹】

活動期間：即日起至2024/12/25

活動地點：Top City 台中大遠百





台中新光三越│極光星群的冬日童話





台中新光三越以「星耀耶誕樹」為核心亮點，銀白與金色交織的設計傳遞希望與祝福，吸引無數遊客駐足祈願。這顆高聳的12芒北極星聖誕樹成為冬季童話的最佳象徵。





▲圖片來源：IG@dust._journey





除此之外，現場佈置了夢幻極星水晶球與銀霜雪地森林，營造出純真而迷人的冬日氛圍。無論是拍照打卡還是靜靜欣賞，都讓人感到無比愉悅。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【2024台中新光三越－北歐雪境X北極星耶誕村】

活動期間：2024/11/23至2024/12/25

活動地點：新光三越台中中港店





豐原葫蘆墩圳│雪人葫蘆水岸風光





豐原耶誕季以簡約自然的鄉村風格詮釋聖誕意境，讓燈飾分別散落在豐原的軟埤仔溪（葫蘆墩公園第三、四區）、葫蘆墩圳，特別營造出帶點溫暖的燈光點綴河岸，勾勒出舒適宜人的散步空間。這裡不僅適合拍照，亦是遠離城市喧囂、尋求平靜的好地方。





▲圖片來源：IG@dust._journey





除了夜晚的葫蘆墩公園與圳道相當迷人之外，陽明大樓前廣場還有特別結合在地糕餅設計的巨型燈飾「聖誕老公公跳出禮物盒」相當吸睛，引來許多人前來朝聖打卡！





▲圖片來源：IG@dust._journey





【2024豐原耶誕季】

活動期間：2023/12/13 至 2024/2/17

三大燈區地點與亮燈時間

陽明大樓前廣場：每日17:30–22:30

葫蘆墩圳：每日17:00–22:30

軟埤仔溪（葫蘆墩公園第三、四區）：週一至週四17:30–22:00，週五至週日延長至22:30





台中的聖誕季熱點豐富多元，無論是浪漫拍照、親子同遊，還是逛市集、享受美食，都能在這個城市找到專屬於你的節日幸福感。聖誕節的鐘聲已然接近，快與親朋好友們選好喜歡的景點規劃行程，一同沉浸在2024年的台中聖誕奇蹟中吧！





▲圖片來源：IG@dust._journey





延伸閱讀//台中西區必吃牛肉麵！厚實牛腱肉、精燉湯頭挑逗饕客味蕾！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」