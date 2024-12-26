台中文藝新亮點！勤美術館隆重登場 5大亮點一次掌握

每個人記憶裡或許都有一座「勤美術館」，無論印象裡的它是2012年由閒置小學改建的白色藝文場館、2019年將傳統工地轉化成文化現場，或是自2010年開始在草悟道展開的藝術行動。十多年來，勤美術館不僅專注本館的創意實踐，更以場館為圓心，將藝文能量拓展到草悟道街區、飯店、商場、住宅等，讓策展思維突破場域及型式限制，每個角落都能是藝術發生的舞台，消弭藝術與生活的距離，陪伴人們走過不同生命階段。

▲圖片來源：sharelife_休米

▲圖片來源：勤美術館

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走過臨時性場館時代，2024年底勤美術館正式啟用，將以這座國際級地景美術館為永久據點，秉持「想像力是一切創新根本」的精神出發，除了延續以創意連結人與生活的藝術行動，更要成為銜接在地文化及國際視野的交流平台，透過文化策展、草悟道議題計畫、兒童教育、生活選物及餐飲等，實踐新的永續生活模式，讓藝術全方位滲透眾人日常。2024/12/13「勤美術館」盛大開幕，凝聚名家建築、視覺設計、開幕首展、首間進駐餐飲品牌，5大亮點一次掌握！走進美術館裡，打破既有框架、探索更多可能，激發實現夢想的勇氣。

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亮點一：自帶山形體驗的地景式美術館

勤美術館由日本建築大師隈研吾領軍打造，410坪廣闊的曲面屋頂以無數三角粒子堆疊出立體化樣態，建構「掀開大地」的建築意象，鋼構主體結合大面積落地窗及1,282根形狀各異的木紋格柵，視覺薄而清透，也加深勤美術館溫暖的氣質；曲面屋頂上，綠色植物透過水源循環系統澆灌永續生長，未來人群也能實際踏上休憩駐足，欣賞不一樣的城市生態風景。

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走進室內，隈研吾建築團隊更以木質格柵及岩板牆、地面高低起伏等模擬的大自然景象，與天花板的舞動樑深刻呼應，創造豐富的山形觀展體感。而貫穿室內外的唐草圖騰設計，則以繁而多變的線條巧妙圈起建築與環境動線，突顯草悟道生活、藝術與綠意，也將周邊建築及設施和諧融合，成就一座以自然為本，隱身於環境之後的地景式美術館。

▲圖片來源：勤美術館

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亮點二：制服、識別翻玩點線面，台灣設計力創意交鋒

觀賞完建築特色，不妨順勢將目光移至勤美術館職員制服上。由台灣服裝設計品牌「甫月fuyue」設計師王舜民打造的制服背心，便是以日本大師隈研吾建築為基礎延伸的創意。利用線性元素與縫褶技法，將鮮明場館線條延續到質樸布料上，創造衣著流動空間感，讓制服跳脫傳統想像，無需刻意彰顯就能有效傳遞職員身份，為勤美術館建構視覺系統一致性。

▲「甫月fuyue」和「兩個八月」以勤美術館特質出發，打造制服、識別設計成果有著獨特視覺美感，也是能傳遞場館特色的另類代表。（圖片來源：甫月fuyue）

而由台灣設計團隊「兩個八月」打造的勤美術館識別系統，兩個八月設計總監莊瑞豪、盧袗雲根據場館「打開想像」經營精神出發，在LOGO中段設計大範圍留白，於文字和圖像之間創造畫面轉折，吸引人們自看見LOGO的第一秒產生好奇，興起想進一步猜測、聯想畫面的舉動，將識別設計打造成有趣的互動遊戲，也鼓勵人們以創意填滿空白。

▲圖片來源：勤美術館

亮點三：誰敢來挑戰，「名作」互動新玩法

走進勤美術館，你會發現現場似乎「不太尋常」，有許多名作痕跡遍佈場館內，它們不只怪，還需要觀者想像力和集體互動，作品才能成為完整。台灣設計團隊「生活起物googoods design」為勤美術館打造整體視覺，館內互動家具、公共家具、硬體設施等，皆以「顛覆名作」的角度出發。

▲「生活起物googoods design」以幽默態度翻玩名作，作品充滿豐富想像與互動性，亦深刻突顯勤美術館創意、愛搞怪的特質。（圖片來源：生活起物googoods design）

彷彿張著嘴《吶喊》的創意垃圾桶、必須彎腰《拾穗》擺放的雨傘傘架等，充滿畫面感也翻轉著眾人的想像；而靈感源自《擲鐵餅者》、《自由女神》等十大經典雕像的互動家具，還有轉譯達利《記憶的堅持》而生的演講廳桌椅等，都在勤美術館裡等著人們發揮聯想、擺動肢體，創造自己的藝術風景。

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亮點四：日本nendo設計事務所操刀首展

睽違八年再度來台，日本鬼才設計師佐藤大（Oki Sato）攜其創辦團隊nendo策畫勤美術館首展《OUTLINES IN BETWEEN》。擅長創造設計驚喜的nendo，作品橫跨建築、設計、藝術領域，屢獲國際獎項肯定，更被紐約現代藝術博物館、英國V&A 博物館、法國龐畢度中心等列為館藏。

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《OUTLINES IN BETWEEN》透過「雨、雲、紙、線、石」五大展區，展出上百件手稿、經典及設計新作，如2024年曾在米蘭設計展亮相，以雲霧堆疊意象而生的《clustered clouds》系列，以及nendo為勤美術館打造的最新力作《softer than stone》大理石家具系列、經典的《50 manga chairs》等。透過展覽傳遞nendo創作基本心法：設計，要透過不同程度的輪廓關注，創造新的虛擬實境。能盡情欣賞nendo在既有框架裡催生的新觀點。

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亮點五：小小樹食，綠星餐廳進駐勤美術館

來自北部的米其林綠星餐廳──「小小樹食」首度插旗外縣市，進駐地點就在台中草悟道勤美術館。開放式廚房及用餐空間自然融合場館環境，並推出結合生活創意的設計菜單，以新穎蔬食餐點為勤美術館增添更有滋味的五感體驗。

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▲圖片來源：小小樹食

從產地到餐桌，小小樹食重視食品安全，也有著儘量不添加加工品的料理堅持，不僅遍尋友善耕作的台灣小農展開合作，更與多家台灣五星級酒店欽點之食材供應商成為夥伴，全面控管食材來源及飲食健康，推出如《紅油皮蛋豆腐餃》、《小樹酪梨蔬菜佛陀碗》等經典熱門菜色，也曾將俄羅斯羽衣甘藍、京水菜、紅橡木萵苣、櫻桃蘿蔔等特殊生菜，季節性的櫛瓜花、墨西哥辣椒等設計入菜，未來在勤美術館也將推出展期限定餐食，創造餐桌新風景。希望來此用餐的每個人都能吃得幸福、吃得健康，深信飲食有著影響文化、社會與自然生態的潛在力量，期盼透過蔬食推廣有意識的永續飲食循環，造訪勤美術館千萬不要錯過。

▲米其林綠星餐廳「小小樹食」進駐台中勤美術館，將以用心烹調的美味蔬食料理照顧顧客身心，傳遞健康飲食、環境永續理念。（圖片來源：小小樹食）

▲圖片來源：小小樹食

「勤美術館」將於2024/12/13正式對外開始，未來，勤美術館將為人們探尋生活驚喜、深刻挖掘平凡事物裡的有趣之處，翻玩「大眾主題、小眾演繹；小眾主題、大眾演繹」策展精神，讓藝術全方位滲透眾人日常，歡迎光臨勤美術館，跟著我們一起打破既有框架，挖掘、實踐想像力的豐富可能。

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【勤美術館 CMP INSPIRATION】

地址：台中市西區館前路79號

展期：2024/12/13至2025/6/1

開放時間：10:00-18:00，週六延到19:00閉館(週一公休)

展覽票價：$150

【小小樹食-勤美術館店】

地址：台中市西區館前路79號

營業時間：10:00-21:00(週一公休)

訂位連結：https://bit.ly/3VyKQod





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