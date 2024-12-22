不再只有逢甲！ 台中新夜市「大坑九號夜市」聖誕試營運 80攤美食、飄雪體驗、表演營業時間先筆記

台中市夜市再加1！ 受到民眾喜愛的台中大坑步道附近，距離約300公尺處，將開設大坑「九號夜市」，預計於12/25聖誕節開張試營運，於每周三至周日營業，而且不同於一般夜市，該區早上有市集，晚上變身夜市，台中人先追起來！

圖／取自大坑九號夜市臉書

圖／取自大坑九號夜市臉書

大坑九號步道登山遊客眾多，白天沿著步道設置市集、小吃等相當熱鬧，近期業者更在原市集場地規劃成早市及夜市，800坪的空間，將規劃至80個以上的攤位，包羅了美食、小吃、創意攤位等，甚至還設立了應景的聖誕樹。

圖／取自大坑九號夜市臉書

圖／取自大坑九號夜市臉書

全新的「大坑九號夜市」，將於12/25耶誕節開始試營運，營業時間從每週三至週日(週一、二公休)，試營運當天帶來一日限定的魔幻鴿子秀、氣球魔術秀，以及耶誕老人現身發送小禮物等精彩活動表演，更還有浪漫飄雪體驗，邀民眾一起來逛夜市，感受美好節慶氛圍。

圖／取自大坑九號夜市臉書

大坑九號夜市

試營運：12/25、12/26、1/1-1/3

地址：台中市北屯區東山路一段383號

營業時間：三四五六日(週一二公休)