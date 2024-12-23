聖誕佳節輕旅行！搭台中觀光公車樂玩繽紛耶誕活動

【旅奇傳媒/編輯部整理】聖誕節前夕，節慶氣氛點亮台中的浪漫魅力，台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）邀請民眾搭乘「台灣好行」及「台中觀光公車」，來一場結合浪漫與趣味的冬季輕旅行。觀旅局長陳美秀表示，為推動台灣好行及低碳旅遊，台中市「台中觀光公車」整合多條熱門路線結合全市交通網絡，包含6條幹線公車、綠線捷運，以及台鐵山、海以及成追線，加上 U-bike，將旅遊地圖延伸至台中各大知名景點，旅客可以透過重要幹線及節點的轉乘，規劃豐富的山海屯城遊程，便利暢遊各區域。

▲大坑9號步道旁的9號夜市點亮聖誕璀璨燈飾。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

陳局長說明，台中耶誕嘉年華於12/13盛大登場，歡迎搭乘「台灣好行11台中時尚城中城線」前往台中火車站至綠柳川，與怪獸電力公司16公尺高的絨毛耶誕樹及角色燈飾們同歡，或前往草悟聖誕村體驗綠帶樂園；或是搭乘「台中觀光公車153谷關線」前往約會聖地情人木橋，晚上於谷關幸福泡好湯及欣賞「山谷燈光節」在谷關公園營造的夢幻冬日；也可搭乘「台灣好行888豐后線」在東后豐自行車道浪漫騎遊，或前往麗寶樂園參加熊大的麗寶小鎮2週年活動享12月壽星優惠；另大坑風景區譽為台中的後花園，今年也加入聖誕旅遊的主打亮點，位於大坑9號步道鄰近的9號夜市將於12/25舉行試營運聖誕活動，現場璀璨燈飾相當吸睛，可品嚐夜市美食及參與氣球表演、噴雪特效以及聖誕老公公發禮物等豐富節目。

▲后豐鐵馬道花梁鋼橋。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

陳局長提到，無論是高美濕地的落日美景、大雪山的自然生態，還是谷關溫泉的暖意、夜市小吃及鍋烤美食，以及台中後花園的大坑風景區，都能透過便捷的大眾運輸輕鬆到達，藉由公車路線串連台中各地的迷人風情，為旅客帶來專屬於台中的聖誕體驗。從台中時尚城中城線、豐后線、大雪山線、高美線、谷關線、大坑線及阿罩霧線等，加上明年上路的台中活力海洋線，可以透過不同路線可以暢遊台中。

▲谷關幸福泡好湯。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局補充，歡迎順遊搭乘「台中觀光公車66副大坑線」至大坑1、2、3、9、10號等登山步道口，無論老少都能依據自身能力挑選簡易難度。更別錯過9號步道上的「對望嘟嘴」裝置藝術，是登山拍照的打卡新熱點，還有全國唯一相思木棧道系統的1號步道，攜手體驗體能訓練場的森林體驗設施關卡，在綠意環繞中放鬆身心，為行程增添浪漫與趣味回憶。

今年聖誕，邀請您與家人、伴侶來趟低碳輕旅行，在台中感受充滿浪漫與驚喜的節慶氣息。更多「台灣好行」及「台中觀光公車」遊程資訊請至「台中觀光旅遊網」查詢。

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