被牛排耽誤的炸雞店！南投竹山牛排館裡的神秘炸雞，好吃到可單買外帶
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會知道頂好炸雞牛排是朋友推薦給我，他自己跑來竹山買了兩次以上，跟我說是隱藏在牛排館裡的美味炸雞塊，牛排吃起來還好，好吃的是炸雞塊，炸雞內用或者單獨外帶都可以。
頂好炸雞牛排算是在竹山商圈裡，連食尚玩家也採訪過，招牌真的很復古感，中間那隻雞看起來很像鸚鵡。(誤)
頂好牛排炸雞菜單
內用的環境真的蠻有年代感，發覺這空間還蠻深長的，桌子數也很多。
因為我們比較晚到，我朋友把剩下的的炸雞塊全部買下來，一份100元，這裡是170元。
炸雞塊吃起來香酥不油膩，整個紙袋裡很乾淨，皮脆肉嫩，一口咬下還有肉汁溢出，熱熱吃最美味。
這款炸雞比較偏向義式醃料風味，店主還有附上胡椒鹽，我覺得單吃就很有味道了。
網評被牛排耽誤的炸雞，確實會讓人回味呢，有經過可以買來吃看看。
頂好牛排炸雞
電話：04-9264-0687
營業時間：11:00~14:00、16:00~21:00(週四公休)
地址：南投縣竹山鎮林圯街3-10號
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