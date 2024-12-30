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被牛排耽誤的炸雞店！南投竹山牛排館裡的神秘炸雞，好吃到可單買外帶

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會知道頂好炸雞牛排是朋友推薦給我，他自己跑來竹山買了兩次以上，跟我說是隱藏在牛排館裡的美味炸雞塊，牛排吃起來還好，好吃的是炸雞塊，炸雞內用或者單獨外帶都可以。

頂好炸雞牛排算是在竹山商圈裡，連食尚玩家也採訪過，招牌真的很復古感，中間那隻雞看起來很像鸚鵡。(誤)

頂好牛排炸雞菜單

  • 無骨牛小排、菲力牛排、厚切牛排(限量)、特選牛排、特選魚排、特選豬排

  • 鐵板通心麵、炸雞塊、蔬菜沙拉、洋芋沙拉、玉米濃湯。

  • 特調咖啡、檸檬汁、檸檬紅茶、牛奶紅茶、紅茶。

內用的環境真的蠻有年代感，發覺這空間還蠻深長的，桌子數也很多。

因為我們比較晚到，我朋友把剩下的的炸雞塊全部買下來，一份100元，這裡是170元。

炸雞塊吃起來香酥不油膩，整個紙袋裡很乾淨，皮脆肉嫩，一口咬下還有肉汁溢出，熱熱吃最美味。

這款炸雞比較偏向義式醃料風味，店主還有附上胡椒鹽，我覺得單吃就很有味道了。

網評被牛排耽誤的炸雞，確實會讓人回味呢，有經過可以買來吃看看。

頂好牛排炸雞

電話：04-9264-0687

營業時間：11:00~14:00、16:00~21:00(週四公休)

地址：南投縣竹山鎮林圯街3-10號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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