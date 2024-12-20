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台中最高聖誕樹！ 「星時代聖誕村」12米高花園鰻聖誕樹+3顆巨無霸大星星超好拍

商妮吃喝遊樂　／ 文、圖／商妮吃喝遊樂

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台中免費新景點／2024台中耶誕景點／台中聖誕景點～台中最高聖誕樹 星時代聖誕村點燈了！12米高花園鰻聖誕樹、3顆巨無霸大星星超好拍。跟聖誕樹拍照並完成指定步驟，就可兌換星願卡和聖誕小禮，台中全區團體班學員與聖誕樹打卡合照唱聖誕歌報佳音，每人可以免費溜2F空中飛梯一次！拍好拍滿就對了～～

星時代聖誕村在哪裡？

星時代聖誕村就在大魯閣新時代購物中心一樓，位於火車站附近交通非常便利，百貨公司本身就有停車場，不論開車還是騎車都很便利。

星時代聖誕村必拍場景

12米高花園鰻聖誕樹

走進大魯閣新時代，馬上看到中庭廣場上一棵巨大聖誕樹，非常亮眼吸睛！

超高的聖誕樹，我查了一下介紹，足足有12米高！這應該是台中最高聖誕樹吧～～

從上到下有𝟗隻可愛的花園鰻寶寶，組成𝐌𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐗𝐌𝐀𝐒字樣，有夠可愛啦～～

聖誕樹側面及後方有多條霓虹燈管及大燈球，不斷閃爍變換顏色。搭配樓上樓層燈飾及旁邊溜滑梯，真的很漂亮～

巨無霸星星

在聖誕樹旁邊牆面上有3棵巨大星星盤據，最高到達3樓好壯觀！可惜一樓的綠色星星我沒拍到完整身影⋯⋯可以到3樓去看最大的黃色星星的大眼睛喔～

JINS動物友好樂園

目前正好有JINS特展，到這裡拍台中最高聖誕樹，可以順便跟動物們拍照。

別以為動物們小小的，現場看都是巨大公仔，旁邊都有介紹，可以帶小朋友一起來參觀。

這隻威爾斯柯基犬的位置最好拍，剛好後方就是12米耶誕樹。

星時代聖誕村限定活動

一、即日起～𝟏𝟐/𝟑與中庭聖誕星合照並完成指定步驟，到𝟏𝐅顧客服務中心出示合照兌換星願卡和聖誕小禮。加碼再抽品牌仟元星願禮券(𝐃𝐀𝐈𝐒𝐎/𝐉𝐈𝐍𝐒/創𝐐 𝐒𝐩𝐚𝐜𝐞/𝐇𝐨𝐦𝐞焙小日子/瓦城泰國料理)

活動詳情｜http://taichung.trkmall.com.tw

二、聖誕報佳音免費溜飛梯

台中全區團體班學員與聖誕樹打卡合照唱聖誕歌報佳音每人享免費溜2F空中飛梯一次!

✦ 線上報名方式 ✦

日期 | 𝟏𝟏/𝟐𝟑(六)-𝟏𝟐/𝟑(二)

網路報名→https://reurl.cc/eG8aeR

(*預約團體至少𝟏𝟐人以上，須有𝟏名老師陪同)

星時代聖誕村

大魯閣新時代購物中心

地點：台中市東區復興路四段186號

電話：04 36118888

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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