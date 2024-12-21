台中柳川耶誕景點超來電！怪獸電力公司角色齊聚水上燈飾、光廊隧道網美必拍

台中免費景點推薦！台中耶誕嘉年華每年精心安排亮點，今年主題延續去年甜蜜滋味，推出「台中好甜 耶誕來電」，展區由舊台中車站前延伸至綠川、柳川，2024耶誕燈會從12/13正式開幕到明年1/1。柳川有超可愛的怪獸電力公司主角群、以及光廊隧道，每一處都是網美必拍，這一篇就帶大家來看看柳川耶誕嘉年華的必拍場景。

台中好甜柳川水岸必拍亮點

2024柳川聖誕嘉年華真的很漂亮，我們從台灣大道這一頭開始往民生路方向出發，一路散步過去，沿途就美不勝收，真的很浪漫。

台中好甜耶誕來電主視覺牆

首先看到台中好甜耶誕來電的主視覺牆，旁邊還有怪獸們拿著聖誕禮物，水中有各種棒棒糖，整個超可愛啊。

這一區還有大型禮物和，趁著背後燈海隧道，繽紛耀眼超好看。

途中經過中山路，第一個燈光隧道上就是粉粉的蛋糕及雪花，超美的！

怪獸電力公司聖誕來電

過了中山路，立即看到這次耶誕燈飾的主場景~怪獸電力公司主角群毛怪蘇利文、大眼仔麥克一起聖誕來電。

柳川河岸拉出一片藍藍燈海，現場看真的好漂亮好浪漫啊～

整點會有燈光秀，可惜今天沒有看到，一定很精彩。

繼續走，穿越民族路下方隧道，這一區的燈飾以金黃為主，很像繁星點點。

接著來到這一區又是不一樣的怪獸群。

旁邊牆面有可愛的變色龍。

比較特別的是河岸上有三道霓虹門框，讓人一看就想起怪獸電力公司電影的劇情。

穿過門框，彷彿也進入了奇幻的異次元空間。

民權路下方燈海隧道主要是藍色雪花，大片的雪花結晶閃閃發亮，很夢幻耶~這一區也很漂亮。

上方馬路兩側有巨大的禮物箱造型燈飾，這裡也很好拍，看到好多人拍照打卡。

後面這一區我個人最喜歡，整個柳川水岸經過打燈後變得好浪漫。

水面有好多霓虹燈管，超漂亮～

這裡也有台中好甜字樣，再來一張。

水中雪花與兩側草皮以及路樹燈飾相呼應，真的好美啊～

繼續走，沿路都是漂亮的燈飾，樹幹及草地上好多燈光閃爍。

柳川水岸聖誕燈區

期間：2024/12/13~2025/1/1

點燈時間：每日17:30點燈

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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