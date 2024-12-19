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2025彰化月影燈季超可愛「emoji樂園」 12/28閃耀登場

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迎接閃耀的一年，「2025彰化月影燈季」今年推出可愛的 emoji 樂園為主題（圖為模擬示意）。　圖：2025彰化月影燈季活動網頁／來源
迎接閃耀的一年，「2025彰化月影燈季」今年推出可愛的 emoji 樂園為主題（圖為模擬示意）。　圖：2025彰化月影燈季活動網頁／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025彰化月影燈季」將於2024/12/28隆重開燈，展出至2025/03/02止，每天19:30-22:00，璀璨閃亮燈光加上各種可愛 emoji 裝置及燈光秀，陪大家歡樂迎接新的一年。

▲八卦山大佛風景區將成歡樂可愛的「emoji 樂園」（圖為模擬示意）。　圖：2025彰化月影燈季活動網頁／來源
▲八卦山大佛風景區將成歡樂可愛的「emoji 樂園」（圖為模擬示意）。　圖：2025彰化月影燈季活動網頁／來源

▲除了可愛的 emoji 樂園，還有以大佛及夜空為背景的精彩燈光秀（圖為模擬示意）。　圖：2025彰化月影燈季活動網頁／來源
▲除了可愛的 emoji 樂園，還有以大佛及夜空為背景的精彩燈光秀（圖為模擬示意）。　圖：2025彰化月影燈季活動網頁／來源

今年月影燈季與手機社群、通訊軟體都會用到、看到的 emoji 表情符號合作，整個燈區佈滿可愛多樣的表情符號，結合各種燈光，將八卦山大佛風景區打造成歡樂、可愛的「emoji 樂園」，還有以大佛及夜空為背景的精彩燈光秀，及巨型 emoji 裝置、搭配美國 emoji 電影授權原聲歌曲及各種 emoji 表情變化，要給大家不同以往的可愛、熱鬧氛圍。

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